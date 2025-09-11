K. Vaitiekūnas: prikišau nagus prie to, kad Vyriausybėje nebūtų svarstoma PVM lengvata daržovėms

„Prie PVM (pridėtinės vertės mokesčio – ELTA) lengvatos daržovėms, turiu prisipažinti, kad aš prikišau nagus“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė K. Vaitiekūnas.
„Iš tikrųjų, ši priemonė buvo labai netaikli, tai tiesiog yra prekybos centrų rėmimas. Kas ką besakytų, mes turime pavyzdžių, ministerijoje yra pilna išanalizuotų kitų šalių pavyzdžių, kur buvo nueita šiuo keliu ir vienintelis efektas, kuris yra pasiekiamas, tai, kad tai atgula prekybininkų pelnuose“, – tęsė jis.
XIX-osios, Gintauto Palucko Vyriausybės programoje buvo numatyta skatinti sveikatai palankaus maisto vartojimo kultūrą, užtikrinti informavimą sveikatingumo, sveikatai palankios mitybos klausimais, o kartu ir įvesti 5 proc. lengvatinį pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą šviežiems vaisiams, daržovėms ir uogoms. Naujosios, XX-osios Vyriausybės programoje šio punkto nebėra.