Lietuvoje užfiksuotas 36 proc. importo iš Kinijos šuolis

Tai antras didžiausias šuolis Europos Sąjungoje (ES), po Slovėnijos. Visos Europos Sąjungos (ES) tiesioginio importo iš Kinijos vertė pirmąjį pusmetį išaugo tik 13 proc.
Anot portalo, gerokai daugiau kiniškų gaminių reikėjo Lietuvos pramonei, energetikams ir prekybininkams.
Lyginant šių metų pirmąjį pusmetį su tuo pačiu laikotarpiu pernai, tiesioginio prekių importo iš Kinijos į Lietuvą vertė padidėjo 36 proc., iki 1,16 mlrd. eurų.
Tuo metu kiniškos kilmės prekių Lietuva pirmąjį pusmetį importavo už 2,2 mlrd. eurų, apie 1 mlrd. eurų vertės Kinijoje pagamintų prekių Lietuvą pasiekė per kitas šalis. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, kiniškos kilmės prekių importas į Lietuvą išaugo 16 proc.
Pasak portalo, skaičiuojant visas kiniškos kilmės prekes, jos sudaro apie 10 proc. viso Lietuvos prekių importo.