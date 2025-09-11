Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
VerslasRinkos pulsas

Paskirtasis finansų ministras: mažmeninėje prekyboje „Ignitis“ galėtų labiau stengtis dėl vartotojų

2025 m. rugsėjo 11 d. 09:12
Augustė Lyberytė
Paskirtasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas mano, kad vykdant mažmeninę prekybą „Ignitis grupė“ galėtų tinkamiau atliepti vartotojų lūkesčius. Ar prie to prisidėtų „Igničio“ akcijų išpirkimas iš privačių investuotojų – politikas aiškios pozicijos neturi ir ragina neskubėti priiminėti radikalių sprendimų.
Daugiau nuotraukų (2)
„Reikia atliepti tam tikrą žmonių nepasitenkinimą būtent „Igničio“ veikla, kad ta veikla galbūt kažkokia nelabai patogi, ar savitarnos sistema ar ten dar kažkas nelabai. Iš tikrųjų, mažmeninėje prekyboje „Ignitis“ galėtų veikti šiek tiek efektyviau ir labiau stengtis dėl vartotojų“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė K. Vaitiekūnas.
„Tai apie tai ir reikia kalbėti – ar tai („Ignitis“ akcijų išpirkimas – ELTA) tikrai tas kelias, kuriuo reiktų eiti, stengiantis didinti tą veikimo efektyvumą ir geresnį atitikimą vartotojų lūkesčiams. Aš manau, kad nereikia skubėti su tokiais kraštutiniais sprendimais. Reikia tiesiog peržiūrėti visą „Igničio“ veiklą, procesus ir galbūt rasti būdų, kad tie mažmeniniai vartotojai taptų tam tikru prioritetu, o ne būtų kažkur ten tarp visų veiklos prioritetų sąrašo gale“, – kalbėjo jis.
Ir nors abejoja valdančiosios koalicijos partnerių „aušriečių“ siūlymu delistinguoti „Igničio grupės“ akcijas – šios iniciatyvos nėra ir Vyriausybės programoje – K. Vaitiekūnas nurodo, jog pats siūlymas nėra „iškeliavęs į šiukšliadėžę“.
„Jis galbūt yra įvilktas į šiek tiek kitokią formą, į platesnę formą, nesusikoncentruojant ties nuosavybės formos pakeitimu. Yra (...) programos punktas, kuris šneka apie tai, kad, vis dėlto, tos valstybės įmonės ir jų procesai turėtų būti peržiūrėti“, – kalbėjo jis, omenyje turėdamas Vyriausybės programos punktą dėl valstybės valdomų įmonių procesų valdymo vertinimo.
Siūlymus delistinguoti „Ignitis grupės“ akcijas į savo rinkiminę programą buvo įtraukusi į naująją valdančiąją koaliciją pakviesta „Nemuno aušra“.
„Ignitis grupės“ akcijų viešas siūlymas akcijų biržoje „Nasdaq“ pradėtas 2020-ųjų spalį.
Daugiau nei 25 proc. grupės akcijų valdo instituciniai investuotojai (15,06 proc.), iš kurių daugiausia Baltijos šalyse, ir mažmeniniai investuotojai (9,95 proc.), iš kurių didžioji dalis – Lietuvoje, tačiau grupę valdo valstybė – 74,99 proc. akcijų priklauso Finansų ministerijai.
Ignitismažmeninė prekyba

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.