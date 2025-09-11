Kvietimas bus skirtas gyventojams, norintiems įsirengti ne mažesnę nei 5 kW galios saulės elektrinę ir ne mažesnį nei 10 kWh talpos elektros energijos kaupimo įrenginį su ne didesne kaip 1 kW leistinąja generuoti į tinklą galia.
Priemonę administruos ir kvietimą skelbs Aplinkos projektų valdymo agentūra. Jį planuojama paskelbti dar spalio mėnesį.
„Ši nauja priemonė tinka visiems, tačiau labiausiai subalansuota tiems gyventojams, kurie siekė įsirengti saulės elektrinę, kreipėsi į ESO ir gavo technines sąlygas su tinklų rekonstrukcija. Tokiu būdu sprendžiame įsisenėjusią problemą, kai gyventojai negalėdavo įsirengti saulės elektrinės, nes gaudavo tūkstantines sąskaitas saulės elektrinės prijungimui. Siekiame gerinti gaminančių vartotojų veiklos sąlygas bei užtikrinti spartesnę bei tvarią gaminančių vartotojų plėtrą“, – sako laikinai einantis energetikos ministro pareigas Žygimantas Vaičiūnas.
Bendras paramos dydis vienam pareiškėjui, įsirengusiam 5 kW saulės elektrinę su 10 kWh ličio geležies fosfato kaupimo technologija, sieks 5012 eurų. Išlaidos bus pripažįstamos tinkamomis (kai įrengta saulės elektrinė ir kaupimo įrenginys), jei jos patirtos nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. Atkreiptinas dėmesys, kad kvietime bus ir toliau taikomas vieno etapo principas – nereikės paramos rezervuoti iš anksto, o mokėjimo prašymai ir dokumentai bus priimami po to, kai gyventojas įsirengs saulės elektrinę ir kaupimo įrenginį. Svarbu tai, kad į šią paramą galės pretenduoti fiziniai asmenys, kurių saulės elektrinių leistinoji generuoti galia į tinklą bus ne didesnė nei 1 kW. Šiame etape parama galės pasinaudoti apie 1000 namų ūkių, o pasiteisinus šiai priemonei, ateityje būtų ieškoma papildomų finansavimo galimybių ir toliau tęsti šią priemonę.
Dotacija nebus skiriama, jeigu gyventojas įsirengs mažesnės galios saulės elektrinę ar mažesnės talpos elektros energijos kaupimo įrenginį, tačiau paliekama teisė savo lėšomis įsirengti didesnės galios ar talpos įrangą. Taip pat parama nebus teikiama tiems, kurie anksčiau jau gavo dotaciją tam pačiam elektros vartojimo objektui saulės elektrinei ar elektros energijos kaupimo įrenginiui, išskyrus atvejus, kai ji buvo skirta nutolusių saulės elektrinių parkų įrengtajai galiai įsigyti.
Kitos finansavimo sąlygos išlieka analogiškos anksčiau skelbtų kvietimų fizinių asmenų saulės elektrinėms ar kaupimo įrenginiams įsirengti finansavimo sąlygoms.
Su detalesnėmis projektų finansavimo sąlygomis galima susipažinti čia.
Pažymėtina, kad 5 kW galios elektrinių prijungimas bus vykdomas supaprastinta tvarka pagal ESO viešai paskelbtas tipines elektrinės prijungimo sąlygas ir pareiškėjams nereikės papildomai kreiptis į ESO dėl prijungimo sąlygų išdavimo.
Energetikos ministerija per pastaruosius metus skyrė reikšmingą 543 mln. eurų paramą investicijoms į saulės elektrines ir energijos kaupimo sistemas, suteikiant galimybę gyventojams ir verslui siekti energetinio savarankiškumo.