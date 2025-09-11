Vilniuje nusileisti turėjęs lėktuvas nukreiptas į Rygą

Minėto portalo duomenimis, lėktuvas skrido iš Talino, o jame buvusiems keleiviams pranešta, kad leistis sostinėje jie negali dėl smarkaus vėjo.
Visgi Lietuvos oro uostų atstovas žiniasklaidai Tadas Vasiliauskas minėtam portalui patvirtino, kad tai lėmė Vilniaus oro uosto aviacijos saugumo specialisto pranešimas apie įtartiną virš oro uosto skraidantį objektą.
„Apie tai informuota „Oro navigacija“, buvo priimtas sprendimas kuriam laikui stabdyti skrydžius, kol bus patvirtinta informacija. Operacijoje dalyvavo ir kitos tarnybos, kurios jokio objekto neužfiksavo, todėl Vilniaus oro uosto veikla buvo atnaujinta“, – kalbėjo T. Vasiliauskas ir pridūrė, kad 21 val. 30 min skrydžiai buvo atnaujinti.
Kaip jau buvo skelbta, dėl pastebėto įtartino objekto Vilniaus oro uoste skrydžiai buvo laikinai sustabdyti ir antradienį.
Kaip teigė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC), Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos radarais stebėjo neatpažintą objektą, kuris judėjo iš Baltarusijos link Lietuvos. Nurodoma, kad taip pat signalą radaruose trumpai fiksavo ir antžeminę oro gynybą atliekantys vienetai, tačiau be vizualaus objekto kontakto.
Manoma, kad tai galėjo būti meteorologinis reiškinys.
ELTA primena, kad šią vasarą Lietuvos oro erdvę buvo pažeidę du dronai, įskridę iš Baltarusijos.
Liepos pabaigoje policija informavo apie nenustatyto tipo bepilotį orlaivį, vėliau rastą Jonavos rajone esančiame poligone. Prokuratūra skelbė, kad jis nešė sprogstamąjį užtaisą.
Panašus atvejis buvo užfiksuotas ir liepos 10 d. Tuomet Lietuvos oro erdvę pažeidė iš Baltarusijos atskridęs bepilotis orlaivis „Gerbera“ – tarnybų teigimu, dronas pavojaus nekėlė, dėl oro erdvę pažeidusio bepiločio Lietuvos kariuomenė atlieka tyrimą.