Atnaujintai istorinei „Norfai“ – pirkėjų padėka

Tai – jau istorija. Pirmoji parduotuvė, kurią atidarė bendrovė „Norfos mažmena“, pirkėjams duris atvėrė 1997 metais Vilniuje, Šiaurės miestelyje.
Tuomet, kai 1999 m. bendrovės akcininkai nusprendė investuoti į mažmeninės prekybos parduotuvių tinklo plėtrą, pirkėjams buvo atvertos antrosios parduotuvės durys.
1999 metų birželį sostinės Karoliniškių gyvenamajame rajone pastatytame prekybos centre „Kometa“ buvo atidaryta „Norfa“, o tada plėtra įsibėgėjo, ir vos per porą metų tinklas išsiplėtė iki 43 parduotuvių. Šiuo metu jis vienija jų 160.
26-erius metus veikusi Karoliniškių „Norfa“ buvo ne kartą atnaujinta, bet pastaruoju metu buvo privalu ją suremontuoti.
Tai padaryti nebuvo paprasta, nes bendrovė „Norfos mažmena“ parduotuvei skirtas patalpas nuomojosi.
Tačiau šiemet vasaros pradžioje situacija pasikeitė. „Norfos mažmena“ įsigijo iki tol iš dalies nuomotą prekybos centro „Kometa“ pastatą ir ėmėsi remonto.
Jame esanti „Norfa“ buvo atnaujinta per rekordiškai trumpą laiką – remontuoti ji buvo uždaryta liepos pradžioje, o rugpjūčio 27-ąją pirkėjai joje jau galėjo krauti prekes į pirkinių krepšius.
Pavyko nupirkti pastatą
„Anksčiau dalį „Kometos“ pastato valdė kitas savininkas. Mums nepavykdavo rasti bendro sprendimo dėl joje esančios „Norfos“ atnaujinimo.
Parduotuvės būklė mūsų netenkino, manau, kad ir pirkėjų – taip pat. Todėl vos įsigiję pastatą ėmėmės jo remonto“, – sakė bendrovės „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas ir nekilnojamojo turto plėtros, gamybos ir logistikos įmonės „Rivona“ generalinis direktorius Dainius Dundulis.
„Kometos“ pastate veikusi „Norfa“ ir anksčiau buvo šiek tiek remontuota. Pasak D.Dundulio, keisčiausias buvo pirmasis „remontas“, mat, įrengiant pastate „Norfos“ parduotuvę, nebuvo naudojama jokių brėžinių – viskas buvo daroma taip, kaip tuo metu atrodė geriausia.
„Buvo panaudotos tos pačios lentynos, kurias paliko prieš „Norfą“ patalpose veikusi parduotuvė.
Apskritai pirmasis „remontas“ buvo atliktas per tris paras – perėmus iš ankstesnių nuomininkų parduotuvės patalpas jose „Norfa“ pradėjo veikti jau ketvirtą dieną.
Negalėjome gaišti, nes pinigų nei remontui, nei nuomai neturėjome, reikėjo kuo skubiau pradėti prekiauti“, – parduotuvių tinklo pradžią prisiminė „Norfos“ vadovas.
Atnaujino ir pastatą
Vasarą atliktas „Norfos“ remontas jos istorijoje yra trečias. Pasak D.Dundulio, jis buvo ilgiausiai lauktas ir rimčiausias.
Parduotuvėje įrengtas naujas liftas, skirtas neįgaliesiems ir pirkėjams, ateinantiems apsipirkti kartu su mažais vaikais, – pakilti į antrą aukštą stumiant vežimėlius jiems būtų labai sudėtinga.
Remontuojant patalpas buvo perdažyti visi paviršiai, pakeistos grindys, sumontuotos naujos apšvietimo ir vėdinimo sistemos, atnaujinta prekybos įranga, naujais įrankiais aprūpinti kulinarijos ir konditerijos cechai bei mėsos išpjaustymo skyrius.
Iš esmės buvo atnaujinti darbuotojų persirengimo kambariai, valgomasis.
Darbininkai pakeitė stogo dangą ir jį apšiltino, o šiuo metu pradedama šiltinti ir atnaujinti visą pastato fasadą.
Atsižvelgiant į pirkėjų poreikius buvo trečdaliu padidinta ties parduotuve esanti automobilių aikštelė.
Darbuotojai – tie patys
„Kadangi po remonto į parduotuvę grįžo dirbti tie patys darbuotojai, jiems nereikėjo laiko įsivažiuoti, o sukurtos daug geresnės darbo sąlygos savaime skatina juos dirbti gerai ir našiai.
Apskritai pastebėjome, kad suremontuotose parduotuvėse kolektyvas tartum pasitempia. Atnaujintoje aplinkoje dirbantiems žmonėms rūpi labiau palaikyti tvarką ir švarą, dirbti dar atsakingiau ir kokybiškiau.
Be to, sienas ir kitus paviršius dabar lengva nuplauti, nes buvo naudojami specialūs dažai“, – teigė „Norfos“ vadovas.
Karoliniškių „Norfoje“ buvo gerokai padidintas kulinarijos gamybos cechas ir pagausinta kulinarijos gaminių vitrinų. Ši produkcija parduotuvėje turi didelę paklausą – aplinkiniai gyventojai ją noriai perka, taip pat ir aplinkinių įstaigų darbuotojai.
Apskritai „Norfos“ tinklas, tikėtina, yra vienintelis iš didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų, kuris sveriamų kulinarijos gaminių skyrių skaičių parduotuvėse didina, o ne juos naikina, kaip tai daro tinklo konkurentai, ypač vidutinio ar mažesnio formato parduotuvėse.
Taip pat minėtoje parduotuvėje buvo padidintas mėsos išpjaustymo cechas. Mat „Norfa“ į savo parduotuves pristato ypač šviežią skerdieną – kiaulių puseles, kurios čia pat išpjaustomos ir patiekiamos į vitrinas pirkėjams. Jie nė neabejoja, kad šviežiausios mėsos gali nusipirkti „Norfoje“.
Atnaujintoje parduotuvėje pradėjo veikti ir kepyklėlė, kurios produkcija sulaukė paklausos jau nuo pirmųjų dienų.
Gerokai buvo išplėstos pieno produktams skirtų šaldytuvas vitrinos.
Kad žmonės greičiau galėtų atsiskaityti už pirkinius, įrengta triskart daugiau – dvylika – savitarnos kasų. Jas aptarnauja dvi pardavėjos, o piko metu, jeigu yra poreikis, aptarnauti pirkėjus joms padeda ir trečia.
Mažėja energijos sąnaudos
„Atliekant šį remontą gerokai daugiau erdvės buvo skirta parduotuvei pirmame aukšte. Anksčiau dalį jo užėmė kiti nuomininkai, o dabar jame išplėstas pramoninių prekių skyrius.
Šių prekių asortimentas ypač didelis, tikėtina, kad jis – vienas didžiausių tarp kitiems mažmeninės prekybos tinklams priklausančių parduotuvių“, – pokyčius vardino D.Dundulis.
Parduotuvėje buvo įrengta ir nauja vėdinimo sistema. Pasak D.Dundulio, naujose „Norfos“ parduotuvėse šios sistemos montuojamos atsižvelgiant ne tik į jas gaminančių įmonių rekomendacijas, bet ir į patalpų specifiką. Svarbu, kad parduotuvėse oro kokybė būtų ypač gera, o energijos sąnaudos – optimalios.
„Apšiltinome stogą ir dabar pradedame apšiltinti pastato fasadą siekdami kuo labiau sumažinti pastato eksploatacijos sąnaudas.
Šioje parduotuvėje, kaip ir kitose renovuotose parduotuvėse, atsisakėme centralizuoto šildymo.
Joje naudojamos šiuolaikinės technologijos, kurios šilumą paima iš modernių šaldytuvų ir perduoda ją patalpoms šildyti.
Remdamiesi anksčiau suremontuotų ir modernizuotų parduotuvių duomenimis manome, kad ir šioje „Norfoje“ energijos sąnaudos sumažės perpus“, – kalbėjo D.Dundulis.
Pasak jo, šiuo metu, kai jau atnaujintos vienos pirmųjų „Norfos“ tinklo parduotuvių sostinės Viršuliškių ir Karoliniškių gyvenamuosiuose rajonuose, pasikeitė ir jose apsiperkančių žmonių elgesys.
„Pardavėjai džiaugiasi naujomis darbo sąlygomis, pagarbiau bei mandagiau elgiasi ir pirkėjai, – pastebėjo „Norfos“ vadovas. – Dabar ir šios parduotuvės vadovei ir darbuotojų kolektyvui daug lengviau dirbti.
Būdavo, kad sena įranga genda, vis reikėdavo rūpintis jos priežiūra ir remontu.
Seniai įsitikinome ir tuo, kad geriau vieną kartą padaryti remontą kokybiškai ir patikimai, nei nuolat turėti rūpesčių dėl gedimų ar nesklandumų.“
Pasak D.Dundulio, renovuotose parduotuvėse paprastai apyvarta per dvylika mėnesių padidėja apie 20 proc.
Šiemet planuojama atidaryti dar 10 tinklo parduotuvių – baigiamų statyti arba šiuo metu atnaujinamų.