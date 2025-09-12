Ekspertė paaiškino, kas dabar vyksta su darbo rinka: šis ruduo – kitoks

„Būdavo įprasta, kad darbo rinkoje nauja banga ateina sausio mėnesį, tačiau rugsėjis, toks pat mėnuo. Po atostogų sugrįžta ieškantieji darbo, o suaktyvėja ir darbdaviai. Jie skelbia daugiau darbo pasiūlymų. Šis cikliškumas atsikartoja metai iš metų.
Bet po karantino, kai yra karas, darbo rinkoje matome išbalansuotą dinamiką ir cikliškumas yra šiek tiek pasikeitęs“, – „Žinių radijui“ sakė ji.
Kaip tikino, šiuo metu matoma, kad liepa buvo labai aktyvi tiek iš darbuotojų, tiek iš darbdavių pusės. „Rugpjūtis buvo šiek tiek vangesnis, kas nėra labai įprasta. Žiūrint į pirmąsias rugsėjo dienas, tai labiau matome susidomėjimą iš darbo ieškančiųjų pusės“, – teigė I. Karavaitienė.
Ji pridūrė, kad galima sakyti, jog dabar rinkoje persvara – darbdavių pusėje.
„Kai turime mažiau darbo pasiūlymų ir aktyvią jų ieškančių pusę, darbdaviai turi daugiau derybinių galių, bet visiškai svarstyklės į jų pusę nenusviro, kadangi apskritai labai trūksta darbuotojų.
Daugybė sričių susiduria su darbuotojų trūkumu, o ne taip paprasta surasti darbuotoją kad ir į paprasčiausią poziciją“, – sakė specialistė bei aiškino, kad jei visgi kandidatų į reikiamą poziciją – trūksta, derybinės galios į tam tikras pozicijas gali būti labiau palankios ir darbuotojams.
„Tai – sritys, kurios labiau susijusios su technologijomis, inžinerinėmis pozicijomis, statyba, energetika, transportu. Kad ir kokia inžinerinė specialybė būtų, kandidatų skaičius nėra toks gausus, kokio tikisi darbdaviai“, – sakė ji.
Tačiau, kaip pridūrė, yra sričių, kada kandidatavimas – labai didelis, o darbaviai patys stebisi pretenduojančių žmonių kiekiu.
„Tai daugiau socialinių, humanitarinių mokslų – rinkodara, komunikacija, žmogiškieji ištekliai, administravimas. Šiose srityse kandidatavimas yra itin gausus ir tada persvara būna darbdavių pusėje“, – teigė I. Karavaitienė.
Ji kalbėjo ir apie atlyginimus bei sakė, kad jie šiemet toliau auga.
„Ne taip sparčiai, kaip pernai, bet iki metų pabaigos jis gali būti 9-10 proc.“, – skaičius vardijo ji, tačiau išskyrė, kad labiausiai sekasi geidžiamiausių profesijų atstovams.
„Darbo rinka per likusius šių metų mėnesius išlaikys nuosaikumą, o daugiau aktyvumo matysime iš darbo ieškančių asmenų.
Kažin ar darbo pasiūlymų skaičius labai smarkiai išaugs lyginant su praėjusių metų duomenimis. Rinkoje bus jaučiamas nuosaikumas“, – teigė I. Karavaitienė.
Darbo rinkadarbaidarbuotojai
