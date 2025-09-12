R. Žemaitaitis bando įregistruoti prekės ženklus „Nemuno duona“ ir „Nemuno dešra“

Kaip rašo „Verslo žinios“, politikas registruoja prekės ženklus pavadinimais „Nemuno duona“ ir „Nemuno dešra“.
Pats R. Žemaitaitis nurodė registruojantis naujus prekės ženklus tam, kad galėtų panaudoti ateityje sukurtiems produktams.
„Esu kulinaras, kuriu produktus, mano sukurtus technologinius sprendimus, patiekalų korteles vis dar naudoja kai kurie restoranai. Tie nauji vardai registruojami tam, kad kada nors ką nors sukūręs galėčiau juos panaudoti“, – portalui sakė parlamentaras.
ELTA primena, kad praėjusių metų rudenį vykusiuose Seimo rinkimuose naujai įkurta R. Žemaitaičio vadovaujama partija iškovojo 20 mandatų.