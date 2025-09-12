Reklaminiai stendai miestuose ir keliuose: efektyvi reklama su OWEXX

Viena iš daugelio OWEXX siūlomų reklamos medijų – reklaminiai stendai, įrengti matomose miestų ir pagrindinių kelių vietose, tampantys drobe įsimintinai ir kokybiškai reklamos žinutei.
OWEXX reklaminiai stendai matomumą užtikrina miestuose, pagrindiniuose keliuose, automagistralėse
Reklaminiai stendai – tai, galima teigti, tradicinė reklamos medija, per ilgą laiką užsitarnavusi vartotojų ir rinkodaros specialistų pasitikėjimą. Reklamos stendai, esantys miestuose, keliuose, magistralėse, dažniausiai pasitelkiami ilgesnio laikotarpio reklamos kampanijoms, ypač tinkami siekiant didinti prekės ženklo žinomumą ar atpažįstamumą, skatinti pardavimus, kviesti į prekybos ar paslaugų vietas ir pan.
Reklamos stendai sukuria efektyvią tradicinės reklamos medijos ir ryškios, kūrybiškos žinutės kombinaciją, o matoma ir didelius vartotojų srautus užtikrinanti stendo vieta garantuoja, kad reklamos žinutė neliks nepastebėta. Dideliuose, puikiai matomuose reklamos stenduose esanti reklama atkreipia dėmesį, įsimena ir sužadina vartotojų smalsumą.
OWEXX reklamos stendus siūlo tiek miestuose, tiek pagrindiniuose ir magistraliniuose keliuose. Vienas iš pagrindinių šalia svarbių kelių (pavyzdžiui, automagistralių) įrengtų reklamos stendų privalumų – ilgesnių kelionių metu transporto priemonių keleiviai, pamatę sudominusią juos reklamos žinutę dideliame ir ryškiame stende, tikėtina, daugiau informacijos ieškos iš karto, savo išmaniuosiuose įrenginiuose.
„Out of Home Advertising Association of America“ tyrimo (2023) duomenimis, net 78 % suaugusiųjų, pamačiusių reklamą už namų ribų (reklamos stendai, lauko ekranai ir pan.) kokiu nors būdu pasinaudojo žinute, matyta reklamoje: pavyzdžiui, daugiau informacijos ieškojo savo internete ar pan.
Didelę laiko dalį praleidžiame ne namuose, keliaudami miesto gatvėmis, leisdami laisvalaikį mieste, važiuodami iš vieno taško į kitą, o reklamos už namų ribų priemonės, tokios kaip reklamos stendai, tampa neatsiejama šių kelionių dalimi, informuojančia apie produktus, paslaugas, prekės ženklus.
OWEXX siūlo itin platų reklamos stendų pasirinkimą įvairiuose Lietuvos miestuose ir keliuose bei Rygoje – tai daugybė galimybių ryškiai, kūrybiškai ir matomai reklamos žinutei.
OWEXX reklaminiai plotai: didžiausias reklamos plotų pasirinkimas Lietuvoje
OWEXX reklaminiai plotai – tai ne tik miestuose, pagrindiniuose keliuose ir magistralėse esantys reklaminiai stendai, puikiai matomi didelei auditorijai, bet ir aukščiausios kokybės lauko ekranai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje; reklamos plotai oro uostuose, vandens parke, verslo ir prekybos centruose, medicinos įstaigose, ant viešojo transporto ir transporto priemonių viduje; o taip pat reklama radijuje ir televizijoje bei kiti reklamos plotai.
Gausus reklamos plotų pasirinkimas leidžia suplanuoti reklamos kampanijas, atitinkančias individualius klientų poreikius, pasirenkant geriausiai jų lūkesčius pateisinančias reklamos priemones. Viskas, ko reikia efektyviai reklamai – vienoje vietoje: skirtingi reklamos plotai, profesionali, ilgametę patirtį sukaupusi komanda ir reklamos kūrimo paslaugos.
OWEXX – easy to trust.
OWEXX reklamos stendai ir kiti reklamos plotai https://www.reklaminiaiplotai.lt/
ReklamaOwexxLED ekranai
Rodyti daugiau žymių