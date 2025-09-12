Užsidaro vienas po kito: du restoranai pranešė užveriantys duris lankytojams

Lankytojus maitinimo įstaiga paskutinį kartą priims šį savaitgalį.
„Būna pradžia, tačiau – viskam ateina ir pabaiga. Paskutinė vakarienė Klaipėdoje jau rugsėjo 13–14 dienomis“, – šią savaitę savo paskyroje feisbuke pranešė „Žemaitėjė“, priminusi, kad veikti pradėjo 2022 metų spalio pabaigoje.
Maitinimo įstaigą valdanti uostamiesčio bendrovė „Fast Group“ metinės ataskaitos už 2024 metus Registrų centrui dar nėra pateikusi, o ankstesni dokumentai liudija, kad 2022 ir 2023 metais ji gavo po 520 tūkst. eurų pajamų, tačiau nuostoliai siekė atitinkamai 35,6 ir 21,9 tūkst. eurų.
Viename iš pranešimų bendrovė skelbė, jog įsitvirtinant Klaipėdos maitinimo paslaugų rinkoje dėl didelio konkurentų skaičiaus yra sunku.
Šiomis dienomis apie užsidarymą pranešė ir Kretingoje esantis restoranas „Vienaragio malūnas“.
„Restoranas užveria duris“, – rugsėjo 9-ąją pranešė restoranas.