Ministerija ketina skirti 10,2 mln. eurų tekstilės atliekų perdirbimo įrangai įsigyti

Anot ministerijos, tikimasi, kad šios investicijos padės spręsti didėjančio tekstilės atliekų kiekio bei nepakankamo jų tvarkymo problemą, taip prisidedant prie žiedinės ekonomikos tikslų.
Patvirtinus tvarką, atliekų tvarkytojai už šias lėšas galės įsigyti tiek atskirai išrūšiuotų, tiek mišrių atliekų konteineriuose esančių tekstilės atliekų paruošimo perdirbti ir perdirbimo įrenginius. Vienam pareiškėjui planuojama skirti iki 4 mln. eurų paramą.
Projekto veiklos turi būti įgyvendintos iki 2028 metų lapkričio 30 dienos.
Šią valstybės paramą numatoma skirti iš Sanglaudos fondo lėšų. Kvietimą paramai gauti planuojama paskelbti artimiausiais mėnesiais.
Aplinkos ministerijaatliekostekstilė
Rodyti daugiau žymių