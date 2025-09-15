L. Bazilius eis „Pigu.lt“ ir „PHH Group“ operacijų vadovo pareigas

„Tai – svarbus ir strategiškai reikšmingas mūsų grupės vadovų komandos papildymas, kuris leis toliau siekti užsibrėžtų tikslų: stiprinti e. prekybos centro veiklą ir efektyvumą, sutelkti dėmesį į operacinį meistriškumą bei aukščiausius aptarnavimo standartus tiek mūsų pirkėjams, tiek partneriams“, – sako grupės vadovas Dainius Liulys.
Anot jo, ilgametė L.Baziliaus patirtis bus ypač vertinga artėjant svarbiausiam metuose pardavimų sezonui – prieškalėdinei prekybai.
„Tai – ypač intensyvus laikotarpis e. prekyboje, kurį pasitiksime iš anksto pasiruošę įvykdyti galybę užsakymų ir įsipareigojimų savo klientams, sustiprinti grupės pozicijas rinkoje ir pasiekti ambicingų rezultatų“, – teigia D.Liulys.
Pasak jo, L.Baziliaus sugrįžimas į „PHH Group“, kurioje šis profesionalas ėjo įvairias vadovaujančias pareigas 2013–2017 metais, yra ypač laukiamas. L.Bazilius dvejus metus dirbo „220.lv“ vadovu Latvijoje, vienerius metus – „Kaup24.ee“ vadovu Estijoje, dar dvejus metus – visos grupės operacijų vadovu.
„Dėkoju už pasitikėjimą ir džiaugiuosi sugrįžimu į „PHH Group“ ir dinamišką e. komercijos sektorių. Artėjant prieškalėdinei prekybai, sieksiu prisidėti prie šiam laikotarpiui iškeltų tikslų, tarp kurių – gerinti apsipirkimo patirtį ir išpildyti įsipareigojimus pirkėjams. Tam prireiks daug pastangų, laukia daug iššūkių ir įdomaus darbo“, – sako L.Bazilius.
Pastaruoju metu „PHH Group“ baigė formuoti savo aukščiausių vadovų ratą: Marketplace‘ui vadovauti grįžo Raimondas Žilėnas, grupės finansų departamentui – Emilis Gustainis, prisijungė rinkodaros direktorius Vytautas Romeika, komercijos vadovė Auksė Jurkienė, grįžo personalo vadovė Jūratė Balzerė. Vasario mėnesį į vadovo poziciją grįžo ir „Pigu.lt“ įkūrėjas ir akcininkas Dainius Liulys.
„Pigu.lt“ priklauso didžiausiai Baltijos šalyse e. prekybos bendrovei „PHH Group“. Ji buvo suformuota „Pigu.lt“ susijungus su Suomijos prekybos kompanija „Hobby Hall“. „PHH Group“ valdo e. parduotuvių platformas Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Plačiausią asortimentą rinkoje siūlančioje Grupės valdomoje Marketplace ekosistemoje (e. prekyvietėse) perka daugiau nei 2 milijonai pirkėjų. Sesijų skaičius per metus siekia apie 150 milijonų.