Penkių žvaigždučių viešbutis „Radisson Collection Astorija“ turi naują vadovę

Iki šiol septynerius metus viešbučiui „Stikliai“ vadovavusi I.Ragelevičienė šios pareigose keičia Laurą Vaitukaitienę.
Pastaroji „Radisson Collection Astorija“ vadovavo nuo 2023 metų gegužės.
Viešbutį „Radisson Collection Astorija“ valdo lietuviško kapitalo viešbučių NT projektų plėtros bei valdymo įmonių grupė „Apex Alliance“.
Šiuo metu grupė šešiose Europos šalyse valdo 17 viešbučių, veikiančių pagal tarptautinių prekės ženklų „Hilton“, „Marriott“, „Radisson“ franšizės modelį.
Lietuvoje grupė valdo šešis viešbučius: „Grand Hotel Vilnius, Curio Collection by Hilton“, „Courtyard by Marriott Vilnius City Center“, „Hilton Garden Inn Vilnius City Center“, „Radisson Collection Astorija“, „Park Inn by Radisson Airport Hotel“ bei „Moxy Kaunas Center“.