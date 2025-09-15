Tarp JAV ir Kinijos tvyrančią įtampą bandoma sklaidyti Europos sostinėje: susitikimo darbotvarkėje – opiausi klausimai

Praėjus dienai po to, kai JAV iždo sekretoriaus Scotto Bessento ir Kinijos vicepremjero He Lifengo vadovaujamos delegacijos pradėjo naujausią diskusijų raundą, dabar derybos tęsiasi Ispanijos užsienio reikalų ministerijoje. Susitikimus planuojama tęsti iki trečiadienio.
Pasak vietoje buvusio AFP reporterio, pirmadienį ryte buvo galima matyti, kaip abejų šalių pareigūnai įžengė į ministerijos būstinę.
Derybų darbotvarkėje – du opiausi dvišalių santykių klausimai: prezidento Donaldo Trumpo grasinimas įvesti didelius muitus Kinijos importui ir Vašingtono reikalavimas iki rugsėjo 17 d. parduoti platformą „TikTok“ kitam savininkui – ne Kinijos bendrovei – arba JAV bus uždrausta ją naudoti.
Šių metų pradžioje įtampa prekybos srityje smarkiai išaugo, o tarifai pasiekė triženklį skaičių ir sutrikdė tiekimo grandines.
Vėliau abejų šalių vyriausybės muitus susitarė sumažinti iki 30 proc. JAV prekėms ir 10 proc. Kinijos eksportuojamoms prekėms, tačiau lapkritį šios laikinos paliaubos baigsis.
Praėjusią savaitę Pekinas paragino Vašingtoną spręsti ginčus „abipusės pagarbos ir lygiaverčių konsultacijų pagrindu“.
Savaitgalį Kinija pradėjo tyrimus, susijusius su JAV puslaidininkių sektoriumi, taip parodydama, kad, nepaisant derybų Madride, trintis išlieka didelė.
Šie susitikimai galėtų padėti pagrindą galimam D. Trumpo ir Kinijos vadovo Xi Jinpingo aukščiausiojo lygio susitikimui, kuris galėtų įvykti dar šiais metais.
Iki tol derybininkams teks stabilizuoti nelengvas paliaubas, kartu sprendžiant ginčus dėl galimybių naudotis technologijomis, tarifų ir retųjų žemių eksporto.
