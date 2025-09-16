Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Euro zonoje pramonės gamyba liepą ūgtelėjo 0,3 proc., visoje ES – 0,2 proc.

2025 m. rugsėjo 16 d. 17:14
Vygantas Tuzas
Pramoninės gamybos apimtys šių metų liepos mėnesį, lyginant su birželiu, euro zonoje augo 0,3 proc., o visoje Europos Sąjungoje (ES) – 0,2 proc., pirminiais duomenimis remdamasis praneša Eurostatas.
Birželį pramonės gamyboje buvo užfiksuotas smuktelėjimas – euro zonoje apimtys krito 0,6 proc., ES – 0,4 proc.
Per metus, šių metų liepą palyginus su tuo pačiu mėnesiu pernai, pramones produkcijos apimtys augo po 1,8 proc. tiek euro zonoje, tiek ir visoje ES.
Didžiausi pramonės gamybos augimai šių metų liepą, lyginant su birželiu, buvo užfiksuoti Kroatijoje (2,6 proc.), Vengrijoje bei Slovėnijoje (po 2,1 proc.). Tuo metu didžiausi kritimai užfiksuoti Estijoje (5,5 proc. smuktelėjimas), Maltoje (4,7 proc.) ir Švedijoje (3,9 proc.).
Per metus, 2025 m. liepą palyginus su tuo pačiu 2024 m. mėnesiu, didžiausias pramoninės gamybos apimčių augimas fiksuotas Latvijoje (9,8 proc.), Airijoje (8,1 proc.) ir Švedijoje (4,1 proc.). Per metus gamybos apimtys stipriausiai krito Bulgarijoje (8,3 proc. mažėjimas), Liuksemburge (4,7 proc.) ir Slovakijoje (4,6 proc.).
