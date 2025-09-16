Gynybos pramonės investicijos Lietuvoje: dėl galimybių bendraujama bent su penkiomis įmonėmis

„Šiuo metu vyksta bent penki procesai dėl potencialių investuotojų gynybos srityje. Tikiuosi, kad mažiausiai tiek jų (investuotojų į gynybos pramonę – ELTA) galėsime laimingai pasitikti Lietuvoje“, – susitikime su Seimo konservatorių frakcija antradienį sakė E. Grikšas.
Anot jo, potencialūs investuotojai yra susiję su įvairiomis gynybos pramonės sritimis. Tiesa, detaliau kalbėti apie galimas investicijas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pasiūlytas kandidatas į ministrus nenorėjo.
„Šiuo metu su minėtais investuotojais intensyviai dirba „Investuok Lietuvoje“, tad tikrai nenoriu per daug informacijos atskleisti dėl konkurencinių faktorių“, – teigia E. Grikšas.
„Tiesa, procesas tikrai vyksta. Lietuvai itin svarbu pritraukti bent porą stambių žaidėjų gynybos srityje, nes tai aktualu ir vietinei pramonei“, – tikina paskirtasis Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) vadovas.
ELTA primena, kad Vokietijos gynybos pramonės koncernas „Rheinmetall“ Lietuvoje rudenį planuoja pradėti amunicijos gamyklos statybas, ginkluotės gamybos liniją Giraitės gamykloje vystys ir JAV pramonės milžinė „Northrop Grumman“.
Lietuvai bendroje įmonėje su Vokietijos pramonės milžine priklauso 49 proc. akcijų – „EPSO-G“ tenka 48 proc., o Finansų ministerijos valdomai „Giraitės ginkluotės gamyklai“ – 1 proc. akcijų, likusi 51 proc. dalis priklauso „Rheinmetall“.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sutartį dėl „Rheinmetall“ Lietuvoje plėtros pasirašė dar 2024 m. birželio pradžioje. Taip pat tą patį mėnesį Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) taryba amunicijos gamyklos statybai nusprendė perleisti Baisogaloje esantį sklypą.
2024 m. liepos viduryje Vyriausybė pritarė ir EIM siūlymui, kad „Rheinmetall“ gamyklai „Lithuanian Center of Excellence for Ammunition“ būtų suteiktas neatidėliotino valstybės saugumo ir gynybos poreikius užtikrinančio projekto statusas.
„Rheinmetall“ gamykloje dirbs 150 asmenų, kurie per metus pagamins dešimtis tūkstančių artilerijos sviedinių. Sutartyje numatyta, kad investicijos į projektą sieks 260 mln. eurų, tačiau projekto eigoje ši suma gali keistis.