Mažėjant didmeninei elektros kainai – keitėsi ir nepriklausomų tiekėjų įkainiai

Nepriklausomų elektros tiekėjų siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų vidutiniai tarifai per savaitę sumažėjo 0,8 proc., o 24 mėn. fiksuotos kainos planų vidutiniai tarifai padidėjo 0,3 procento.
Praėjusią savaitę vidutinė didmeninė elektros energijos kaina siekė 0,094 Eur/kWh – tai 11 proc. mažesnė kaina, nei ankstesnę savaitę (rugsėjo 1–7 d.), kai ji buvo 0,106 Eur/kWh. Palyginimui, 2024 m. rugsėjo 9–15 d. šalyje pasigaminta 61 proc. visos suvartotos elektros energijos, o didmeninės elektros kainų vidurkis buvo 0,097 Eur/kWh.
Per savaitę Lietuvoje siūlomų 24 mėn. fiksuotos kainos planų tarifų du nepriklausomi tiekėjai nekeitė, vienas tiekėjas tarifus didino 1 procentu. Siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų tarifai pakito skirtingai – vienas tiekėjas tarifus didino iki 1 procento, kitas tiekėjas juos sumažino 2–4 proc., o trečias tiekėjas tarifų nekeitė.
Siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę sumažėjo nuo 0,246 Eur/kWh iki 0,244 Eur/kWh (viena laiko zona) ir nuo 0,236 Eur/kWh iki 0,234 Eur/kWh (dvi laiko zonos).
Siūlomų 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę padidėjo 0,3 proc. ir sudaro 0,249 (viena laiko zona) ir 0,239 Eur/kWh(dvi laiko zonos).
Palyginimui, pernai rugsėjo 17 d. siūlomų 12 mėn. ir 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina buvo 0,247 Eur/kWh (viena laiko zona) bei 0,238 Eur/kWh (dvi laiko zonos).
Šiuo metu 11 mėn., 14 mėn., 15 mėn. ir 19 mėn. elektros energijos kainos fiksavimo laikotarpį siūlo vienas tiekėjas, o planus su 12 mėn. ir 24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu – trys tiekėjai.
Planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina (viena laiko zona, apskaičiuota pagal pastarosios savaitės Nord Pool biržos vidutinę kainą) praėjusią savaitę siekė 0,243 Eur/kWh ir yra 5 proc. mažesnė nei ankstesnę savaitę, kai buvo 0,257 Eur/kWh.
Nefiksuotos kainos planų vidutinė kaina rugpjūčio mėnesį buvo 0,226 Eur/kWh – 22 proc. didesnė už liepos mėnesio vidutinę kainą, kuri buvo 0,185 Eur/kWh.
Nuo 2025 m. liepos 1 d. visuomeninio tiekimo elektros kaina (planas „Standartinis“) – 0,205 Eur/kWh (viena laiko zona), 0,233 Eur/kWh ir 0,138 Eur/kWh (dvi laiko zonos).
Rugsėjo mėnesį garantinio tiekimo elektros kainos (planas „Standartinis“), palyginti su rugpjūčiu, padidėjo 28–37 proc. iki 0,212 Eur/kWh (viena laiko zona) bei iki 0,228 Eur/kWh ir 0,175 Eur/kWh (dvi laiko zonos). Aukštesnės garantinio tiekimo kainos buvo šių metų sausio–balandžio mėnesiais.