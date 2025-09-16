Patvirtintas nacionalinio plėtros banko ILTE stebėtojų tarybos etikos kodeksas

Kaip teigia institucija, kodekse nustatyti pagrindiniai veiklos principai ir elgesio normos ILTE stebėtojų tarybos nariams, įskaitant stebėtojų tarybos pirmininką ir stebėtojų tarybos komitetų narius, kurie nėra stebėtojų tarybos nariai.
„Etikos kodeksas užtikrins, kad ILTE nepriklausomos stebėtojų tarybos nariai veiktų sąžiningai, atsakingai ir atvirai, laikydamiesi aukščiausių etikos standartų“, – pranešime cituojamas R. Šadžius.
Dokumentą formuoti nuspręsta po to, kai žurnalistinis tyrimas atskleidė, kad XIX-osios Vyriausybės vadovui Gintautui Paluckui einant ministro pirmininko pareigas, jam iš dalies priklausanti įmonė „Garnis“ gavo lengvatinę 200 tūkst. eurų paskolą iš ILTE. Po to sekusi skandalų virtinė nulėmė, kad G. Paluckas ir visas Ministrų kabinetas rugpjūtį atsistatydino.
Pasak Finansų ministerijos, etikos kodekse įtvirtintos konkrečios nuostatos dėl interesų konfliktų valdymo, išorinės veiklos vykdymo, dovanų, piktnaudžiavimo rinka prevencijos, apibrėžti konfidencialumo reikalavimai, atsakomybės sritys ir kitos nuostatos.
Taip pat, vadovaujantis gerąja tarptautine praktika, nacionalinio plėtros banko ILTE atitikties pareigūnui pavedama prižiūrėti Kodekso nuostatų laikymąsi ir apie tai informuoti ILTE akcijų valdytoją – Finansų ministeriją.
Vyriausybė dar liepos mėn. pritarė ir pateikė svarstyti Seimui Nacionalinio plėtros banko (NPB) įstatymo pataisas, kurios, jei bus priimtos, padės efektyviau ir skaidriau valdyti bendrovę. Šios pataisos įgyvendina Valstybės kontrolės rekomendacijas ir atsižvelgia į viešai išsakytą kritiką.
Jos numato, kad finansavimas bus teikiamas tik reikalavimus atitinkantiems projektams, o lėšos bus naudojamos tik pagal paskirtį. Taip pat įtvirtinama NPB teisė gauti duomenis iš valstybės informacinių sistemų, kas prisidės prie rizikos valdymo ir didesnio skaidrumo.
Be to, nustatoma, kad visas veiklos pelnas bus skiriamas NPB rezervams kaupti ir nuosavam kapitalui stiprinti, o ne dividendams išmokėti, taip didinant banko kredito reitingus ir tvarumą.
Planuojama, kad iki 2030 m. ILTE finansuos valstybei strategiškai svarbius projektus, kurių bendra vertė sieks 1 mlrd. eurų. Šie pokyčiai padės skatinti verslo plėtrą ir kurti palankesnes investicines galimybes.
Liepos mėnesio pabaigoje Vyriausybė taip pat pritarė Finansų ministerijos siūlymui stiprinti ILTE, jos įstatinį kapitalą padidinant 150 mln. eurų (per tris metus po 50 mln. eurų), iki 350 mln. eurų.
Investavus 150 mln. eurų valstybinio kapitalo, ne mažiau kaip 850 mln. eurų ILTE turės pritraukti iš privačių investuotojų.