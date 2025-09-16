Po dviejų dešimtmečių bankrutuoja krovinių pervežimo bendrovė

Įmonės vadovas teismo paprašė kelti nemokumo bylą dėl to, kad nuo šių metų vidurio situacija blogėjo taip sparčiai, jog bendrovės veikla neteko prasmės.
„2025 metų antrojo ketvirčio duomenys rodo, kad apyvarta žymiai sumažėjo, todėl tai tiesiogiai lemia įmonės galimybes vykdyti veiklą, mokėti darbo užmokestį darbuotojams bei vykdyti kitas finansines prievoles.
(...)
Šiuo metu įmonė yra nusprendusi nutraukti savo veiklą, todėl įsipareigojimų kreditoriams įvykdyti negali ir negalės“, – teigiama prašyme Klaipėdos apygardos teismui dėl nemokumo bylos iškėlimo.
Praėjusį penktadienį teismas prašymą tenkino.
„Įmonė yra nemoki, nes įmonės įsipareigojimai viršija jos turto vertę, todėl keltina bankroto byla“, – skelbia rugsėjo 12-osios nutartis.
„Sodros“ duomenys rodo, kad šiuo metu „Junitroje“ dirba 15 žmonių, kai prieš metus jų buvo apie 130, o šios vasaros pradžioje – apie 60.
Bendrovė dar 2022 metais dirbo pelningai, o užpernai, nors ir gavo per 13 mln. eurų pajamų, patyrė nuostolį, kuris, bylos duomenimis, po 2024-ųjų jau viršijo 1 mln. eurų, o finansiniai įsipareigojimai siekė 3,3 mln. eurų.
„2024 metais buvo bandoma ieškoti naujų klientų, tačiau metų pabaigoje situacija dar
labiau pablogėjo. Keli bandymai stabilizuoti įmonės veiklą nelėmė ilgalaikio rezultato,
bendrovės veikla tapo neefektyvi“, – teigiama bendrovės vadovo prašyme kelti bankroto bylą.
labiau pablogėjo. Keli bandymai stabilizuoti įmonės veiklą nelėmė ilgalaikio rezultato,
bendrovės veikla tapo neefektyvi“, – teigiama bendrovės vadovo prašyme kelti bankroto bylą.
2008-ųjų pradžioje įkurta įmonė teikė krovinių pervežimo paslaugas visoje Europoje, įmonę per „Aredo transport“ kontroliavo vienas fizinis asmuo.
Pastaraisiais metais vežėjai išgyveno ne pačius geriausius laikus, tačiau gegužę šiame sektoriuje dirbančios uostamiesčio bendrovės teigė, kad didžiausias negandas jau išgyveno ir lipa iš duobės.