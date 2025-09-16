Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Technologijų bendrovės „Concentrix" plėtra Lietuvoje: sukurs 200 darbo vietų

2025 m. rugsėjo 16 d. 09:44
Tarptautinė technologijų ir paslaugų bendrovė „Concentrix Corporation“ pranešė apie savo planus išplėsti Lietuvoje esamą klientų aptarnavimo centrą. Per ateinančius kelerius metus čia ketinama sukurti 200 naujų darbo vietų.
Įmonės teigimu, sprendimas plėstis Lietuvoje buvo priimtas po to, kai 2023 metais „Concentrix“ susijungė su tarptautine konsultacijų ir užsakomųjų paslaugų teikėja „Webhelp“ ir iš šios perėmė Lietuvoje veikiantį padalinį.
„Lietuva – mums pažįstama rinka. Per „Webhelp LT“ įgyta patirtis leido geriau pažinti vietos specialistus. Dabar, jau kaip „Concentrix“ dalis, galime remtis šiuo pamatu kurdami ilgalaikes karjeros galimybes ir iš Lietuvos aptarnaudami klientus visame pasaulyje“, – pranešime cituojamas „Concentrix“ vadovas Baltijos šalims ir Suomijai Janis Misans.
Numatoma, kad išplėtus padalinį Lietuvoje, jis aptarnaus Šiaurės šalių, Vokietijos ir Lenkijos rinkas.
„Concentrix“ – viena didžiausių pasaulyje klientų aptarnavimo ir integruotų verslo sprendimų teikėjų. Įmonėje dirba apie 450 tūkst. specialistų 75 šalyse, kurie aptarnauja daugiau nei 2 tūkst. klientų visame pasaulyje. 
„Concentrix“ vysto ir siūlo technologinius vartotojo patirties sprendimus įmonėms technologijų, finansų, sveikatos priežiūros ir mažmeninės prekybos sektoriuose.
