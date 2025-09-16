Teismas pripažino: „Veolia“ ir jos įmonės iš bylos su Vyriausybe pašalintos pagrįstai

Rugsėjo 16 d. nutartimi teismas atmetė likusių bylos šalių – buvusio Vilniaus mero Artūro Zuoko, koncerno „Icor“ bei su juo susijusių verslininkų Andriaus Janukonio ir Lino Samuolio – atskiruosius skundus ir paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo liepos 24 d. nutartį.
Apie tai Eltą antradienį informavo Lietuvos apeliacinio teismo atstovė Venta Valčackienė.
„Atskirieji skundai Apeliacinio teismo atmetami, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista“, – teigė ji.
Buvo skundžiama Vilniaus apygardos teismo nutartis, kuria nuspręsta nutraukti bylą Prancūzijos grupės įmonių Lietuvoje „Veolia Environnement“, „Veolia Energie International“, „Vilniaus energija“ ir „Litesko“ atžvilgiu.
Tačiau Lietuvos teisme liko Energetikos ministerijos ieškinio dalis prieš bendrovę „Icor“ ir tris fizinius asmenis – jų atstovų atskirieji skundai Vilniaus apygardos teisme gauti rugpjūčio 1 d.
Byla Apeliaciniam teismui perduota rugpjūčio 20 d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėta rugsėjo 9 d.
Energetikos ministerija jau skelbė, kad Vilniaus apygardos teisme iš likusių ginčo dalyvių valstybė reikalauja atlyginti daugiau nei 50 mln. eurų žalą.
Po dešimtmetį trukusių teisminių ginčų dėl kai kurių Lietuvos miestų šilumos ūkių nuomos, taikos susitarimą Vyriausybė sudarė šią liepą – juo nuspręsta atsiimti dalį ieškinio prieš „Veolia“ ir grupės dukterines įmones Lietuvoje.
Pagal taikos susitarimą, „Veolia“ Lietuvai sutiko išmokėti 35 mln. eurų, o Lietuva – atsiimti dalį 240 mln. eurų ieškinio dėl žalos atlyginimo prieš „Veolia“ ir jos bendroves tarptautiniame ICSID (angl. International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) arbitraže Vašingtone.
ELTA primena, kad tarptautinį arbitražą „Veolia“ inicijavo 2016 m., siekdama iš Lietuvos prisiteisti 79 mln. eurų žalos atlyginimą už investicijas į Vilniaus šilumos ūkį.
Grupė ginčijo nuo 2009 m. patyrusi diskriminaciją ir nuostolius dėl Lietuvos valdžios veiksmų, teigė, kad institucijų veiksmai pažeidė Prancūzijos ir Lietuvos dvišalės investicijų apsaugos sutarties nuostatas.
Tuomet 2017 m. Lietuva Vašingtono arbitražui pateikė priešieškinį, o po Europos Teisingumo Teismo (ETT) praktikos pasikeitimo jo atsisakė ir pateikė 240 mln. eurų ieškinį prieš bendrovę „Veolia“ ir kitus atsakovus Vilniaus apygardos teisme.
Energetikos ministerija ieškinį „Veolia“ įmonių grupei, „Icor“ ir su šiomis įmonėmis susijusiems verslininkams A. Janukoniui, L. Samuoliui, tap pat A. Zuokui Vilniaus apygardos teisme iškėlė 2020 m. liepą.
Šia byla siekiama įrodyti, kad „Veolia“ ir „Icor“ (tuo metu „Rubicon“) 1999–2003 metais neteisėtais būdais gavo šilumos ūkių nuomos sutartis dešimtyje Lietuvos savivaldybių ir neteisėtai pelnėsi iš šilumos vartotojų.