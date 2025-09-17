„Swedbank“ suteikė 25 mln. eurų finansavimą „Green Genius“ elektros energijos kaupiklių sistemos projektui

Projektas bus įrengtas šalia pirmojo „Green Genius“ vėjo parko (80MW) ir prijungtas prie „Litgrid“ perdavimo tinklo. Tai – vienas pirmųjų tokio masto privačių EEKS projektų Lietuvoje, turintis strateginę reikšmę šalies energetinei nepriklausomybei bei žaliajai transformacijai.
Ignas Mačeika, „Swedbank“ valdybos narys ir Verslo klientų tarnybos vadovas, pažymi, kad po Lietuvos atsijungimo nuo BRELL tinklo, elektros sistemos balansavimui vis dar tenka remtis dujinėmis elektrinėmis, kurios nėra tvarus ilgalaikis sprendimas.
„Lietuva iki 2030 m. yra užsibrėžusi pasiekti, kad 100 proc. šalyje suvartojamos elektros energijos būtų pagaminama iš atsinaujinančių šaltinių. Tvari šio tikslo realizacija neįmanoma be efektyvių energijos kaupimo sprendimų. Šiuo metu diegiamas nacionalinis EEKS tinklas, kurio bendra talpa sieks apie 4 000 MWh. „Green Genius“ EEKS projektas yra svarbi šio tinklo dalis – jis sumažins iškastinio kuro poreikį, leis efektyviau išnaudoti pagamintą žaliąją energiją ir užtikrins stabilesnį elektros tiekimą net ir svyruojant atsinaujinančių išteklių gamybai. Taip pat – sustiprins netoliese esančio vėjo projekto patrauklumą ir lankstumą prisitaikant prie skirtingų energijos poreikių, prisidėdamas prie Lietuvos energetinės nepriklausomybės ir žaliosios transformacijos tikslų“, – sako I.Mačeika.
Anot jo, „Swedbank“ atsinaujinančios energetikos projektus finansuoja aktyviai: „Šiuo metu jau esame suteikę beveik 0,5 mlrd. eurų finansavimą įvairiems atsinaujinančios energetikos projektams. Džiaugiamės galėdami prisidėti prie vieno iš ambicingiausių šalies energetinės transformacijos tikslų.“
„Šiuo metu visoje Europoje vyksta spartus perėjimas prie energijos kaupimo – tai natūralus etapas, kai atsinaujinantys šaltiniai tampa dominuojančiais gamybos šaltiniais. Lietuvai ypatingai svarbu turėti lankstumo priemones, kurios užtikrintų stabilų tiekimą ir energetinę nepriklausomybę. Baterijų energijos kaupimo sistemos ne tik padeda užtikrinti patikimesnę žaliosios energijos integraciją, bet ir kuria naują rinkos standartą, kur vėjo ar saulės jėgainių pagaminta energija gali būti patikimai panaudojama bet kuriuo paros metu“, – sako Ruslanas Sklepovič, „Green Genius“ vadovas.
Planuojama, kad baterijų parkas pradės veikti 2026 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje. Pagal mastą jis prilygs valstybės valdomos EPSO-G grupės 200 MWh projektui.
Swedbankfinansavimasatsinaujinanti energetika
Rodyti daugiau žymių