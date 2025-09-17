Atskridus į Jungtinę Karalystę – netikėtumas: lietuviai gali susidurti su problemomis dėl pasų Ministerija aiškinasi situaciją
2025 m. rugsėjo 17 d. 08:59
Į naujienų portalą Lrytas kreipėsi skaitytoja Jūratė, kuri kartu su savo šeima rugpjūčio pabaigoje skrido į Jungtinę Karalystę (JK) – ten moteris gyvena nuo 2007 metų, tačiau šiemet pirmąsyk susidūrė su situacija, kai oro uoste esantys automatiniai patikros vartai nepraleido neseniai keisto paso. Dar įdomiau, kad taip pat nutiko ne tik skridusiai šeimai, bet ir kitiems lietuviams, o apie situaciją sako žinanti ir Užsienio reikalų ministerija.