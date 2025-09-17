Ministerija: RRF rodikliams įgyvendinti būtinos socialinės apsaugos ir susisiekimo reformos

„Liko dar įgyvendinti keletą būtinų reformų socialinės apsaugos ir transporto srityse. Čia reikės ir papildomo Seimo dėmesio, kadangi labai svarbu yra įgyvendinti šioms reformoms reikalingus įstatymų pakeitimus per šią rudens sesiją, kad jie įsigaliotų nuo kitų metų“, – trečiadienį Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) posėdyje kalbėjo Finansų ministerijos Investicijų departamento patarėjas Paulius Baniūnas.
Pasak jo, Seimas rudens sesijoje turėtų spėti priimti jau pateiktą Kelių transporto kodekso įstatymo pakeitimo projektą ir taip įgyvendinti tarpmiestinio susisiekimo reformą.
P.Baniūnas taip pat pažymėjo, kad parlamentui bus teikiami Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai.
„Planuojama, kad juos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) pateiks kartu su socialinio draudimo biudžeto. Pakeitimas nedidelis, bet reikalingas“, – teigė patarėjas.
Finansų ministerijos teigimu, svarbu priimti Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimus, naują socialinės paramos išmokų tvarką, Vaikų išlaikymo išmokų bei Išmokų vaikams įstatymų pakeitimai.
Kaip teigiama, RRF planui įgyvendinti šie pokyčiai reikalingi, nes jais siekiama užtikrinti minimalių pajamų apsaugą.
„Socialinių išmokų peržiūra yra tikrai reikšminga reforma, kurią Komisija vertina didele lėšų suma. Rudens sesijai teisės aktų pakeitimai yra rengiami ir derinami“, – tikino P.Baniūnas.
ELTA jau skelbė, kad, Finansų ministerijos vertinimu, iš 216 visų Lietuvai skirto RRF plano rodiklių 42 yra didelės rizikos – tai reiškia, kad šalis gali pavėluoti juos pasiekti ir taip negauti milijoninių europinio fondo lėšų.
Pagal NKL šalis šiuo metu yra gavusi 1,8 mlrd. eurų, rugpjūtį Komisijai pateiktas mokėjimo prašymas gauti dar 515 mln. eurų, atskaičius avansus.
EK patvirtinus šį prašymą, Lietuva pagal keturis mokėjimų prašymus iš viso bus gavusi 2,3 mlrd. eurų RRF fondų lėšų.
Paskutinį RRF mokėjimą iš EK Lietuva gavo pernai gruodį – išmokėta 463 mln. eurų, atėmus išankstinį finansavimą.
Naujausią NKL plano keitimą Finansų ministerija Komisijai oficialiai pateikti ketina šį spalį, o per lapkričio ir gruodžio mėnesius numatomas jo tvirtinimas EK ir Europos Sąjungos (ES) Taryboje.
Kitą mokėjimo prašymą planuojama teikti metų pabaigoje.
