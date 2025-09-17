Per penkerius metus diasporos profesionalai padėjo Lietuvos verslui Beniliukso šalyse užmegzti 20 strateginių partnerysčių

Lietuvių sėkmės istorijos Beniliukso rinkoje
„Per pastaruosius penkerius metus mūsų platforma tapo patikima erdve, kurioje gimsta prasmingi ryšiai ir realios partnerystės tarp Baltijos ir Beniliukso šalių. Čia užmegzti kontaktai jau virto konkrečiais projektais ir pelningais kontraktais“, – sako „Benelux Baltics in Business“ bendraįkūrėja Jurga Baltram.
Šią mintį patvirtina ir Aidas Vagonis, „Helmes Group“ partneris: „Įeinant į naują rinką svarbiausia ne greiti laimėjimai. Svarbu būti matomam, klausytis ir kurti pasitikėjimą.“ Pasak jo, per „Benelux Baltics in Business“ platformą pavyko užmegzti ryšį su „Euronics International“, didžiausiu nepriklausomu elektronikos mažmenininku Europoje. „Benelux Baltics in Business“ ne tik supažindino mus su tinkamais žmonėmis – jie mus rekomendavo. Rinkoje, kur pasitikėjimas yra viskas, tai buvo lemiamas veiksnys.“
Per penkerius veiklos metus „Benelux Baltics in Business“ iš mažos, bet ambicingos iniciatyvos išaugo į patikimą tarpregioninę ekosistemą. Šiuo metu „Benelux Baltics in Business“ skaičiuoja daugiau nei 20 sėkmingų projektų, kurie virto strateginėmis partnerystėmis, o organizuotų renginių skaičius perkopė tris dešimtis.
Kaip paversti nestabilumą pranašumu: lietuviai pristatys patirtį tarptautinei auditorijai
„Šių dienų lyderiams reikia ne tik reaguoti į pokyčius, bet ir juos paversti galimybėmis. Įžvalgos apie ekonominius ir geopolitinius pokyčius, kibernetinio saugumo tendencijas bei strategijas, kaip nepastovumą paversti pranašumu, bus naudingos tiek verslo, tiek viešojo sektoriaus profesionalams. Baltijos šalių profesionalus, gyvenančius Belgijoje, Nyderlanduose ir Liuksemburge, kviečiame į kasmetinį susitikimą „Leading Forward in The Next Wave“ Amstelveene, kur istoriją menanti „ANNA“ erdvė taps platforma įkvepiantiems dialogams,“ – sako „Benelux Baltics in Business“ bendraįkūrėja Jurga Baltram.
Šių metų „Leading Forward: The Next Wave“ konferencija vyks „ANNA Amstelveen“ – erdvėje, kurioje istorija susijungia su šiuolaikišku veržlumu. Čia susirinks makroekonomikos ekspertai, kibernetinio saugumo profesionalai, verslo lyderiai ir technologijų bei inovacijų atstovai iš Beniliukso regiono bei Baltijos šalių. Jie dalysis įžvalgomis, kaip prisitaikyti prie globalių ekonominių ir geopolitinių pokyčių, laiku atpažinti rizikas ir netikrumą paversti strateginiu pranašumu. Konferencijoje taip pat vyks diskusijos apie tai, kaip ugdyti atsparesnes, greitai besiadaptuojančias organizacijas bei kokie įrankiai gali padėti lyderiams sėkmingai naviguoti verslo evoliucijos „kitą bangą“.
Renginio pagrindinis pranešėjas – profesorius Rudy Aernoudt, vienas ryškiausių Europos verslo strategijos ir ekonominės transformacijos ekspertų, pasidalins įžvalgomis apie tai, kaip verslai gali išlikti konkurencingi nepastovumo laikais. Panelinėje diskusijoje „Resilient Business Playbook“ dalyvaus Aidas Vagonis, „Helmes“ partneris Lietuvoje, padedantis organizacijoms kurti tvarius sprendimus, jungiančius technologijas, procesus ir žmones, bei Kristiina Omri, „CybExer Technologies“ specialiųjų programų viceprezidentė, kurios inovacijos kibernetinio saugumo ir dirbtinio intelekto srityse keičia požiūrį į saugumo valdymą. Prie jų prisijungs ir Frank Breedijk, „Schuberg Philis“ informacijos saugumo vadovas (CISO), daugiau nei 25 metų patirtį turintis kibernetinio saugumo ekspertas, žinomas dėl savo indėlio į kritinių IT sistemų apsaugą ir tarptautinius pažeidžiamumo atskleidimo projektus.
Organizacija, vienijanti Baltijos ir Beneliukso šalių regionus
Beniliukso šalių organizacija „Benelux Baltics in Business“ yra viešoji įstaiga, kurios tikslas – organizuojant tikslinius renginius suvienyti Baltijos šalių profesionalus ir verslininkus Beniliukso šalyse bei puoselėti verslo ryšius tarp regionų. Organizacija siūlo platų talentų kontaktų tinklą, taip pat žinias ir intelektualinę pagalbą verslo misijoms. Baltijos ir Beniliukso šalių profesionalus ir verslininkus vienijančią organizaciją jau ne vienerius metus remia BMI Executive Institute, Helmes in Lithuania, Mind Your Waste B.V., Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Minds&Finds.