Vyriausybė – už siūlymą plėsti akcijų perleidimui taikomą pelno mokesčio lengvatą

Tai numatyta Ministrų kabineto trečiadienį priimtoje išvadoje, kurią parengė Finansų ministerija.
Ja ministerija pritarė Seimo nario, konservatoriaus Kazio Starkevičiaus įstatymo projektui, kuriuo jis siūlo išplėsti pelno mokesčio lengvatą ir ją taikyti tais atvejais, kai įmonės įstatinį kapitalą sudaro ne akcijos, o dalys, kvotos ar korporatyvinės teisės.
Parlamentaras teigia, kad užsienio valstybėse labiausiai paplitusi ir investuotojui saugiausia bendrovės forma nebūtinai yra akcinė ar kita ribotos atsakomybės bendrovė, kuri turi akcijų.
„Dažniausiai sutinkama vokiškojo tipo ribotos atsakomybės bendrovė, kurios įstatinį kapitalą sudaro ne akcijos, o dalys, kvotos ar korporatyvinės teisės. Kadangi Lietuva taiko pelno mokesčio lengvatą tik akcijų pardavimui, investuotojams, investuojantiems ar ketinantiems investuoti užsienio valstybėse, ji tampa nebepatrauklia šalimi kurti ar išlaikyti holdingą“, – aiškinama nutarime.
Pasak ministerijos, tokio tipo bendrovės iš esmės yra analogiškos uždarosioms akcinėms bendrovėms (UAB) Lietuvoje, tačiau ne visu šimtu procentu.
Tokių bendrovių esą gali būti kitose labiau nuo Lietuvos nutolusiose užsienio valstybėse, nepriklausančiose ES, pavyzdžiui, Ukrainoje, o dalyje Europos Sąjungos (ES) šalių tokias įmonių formas yra pasirinkęs smulkusis ir vidutinis ar ribotą kiekį investuotojų turintis stambusis verslas.
Ministerijos teigimu, esama tvarka numato, kad pelno mokestis netaikomas tada, kai parduodamos kitos įmonės akcijos – bendrovė turi būti įsteigta Europos ekonominėje erdvėje arba valstybėje, su kuria Lietuva turi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, taip pat jei įmonė moka pelno mokestį savo šalyje.
Lengvata taip pat taikoma tais atvejais, kai pajamos gautos pardavus daugiau kaip 10 proc. tokios įmonės akcijų, išlaikytų bent 2 metus, arba trejus, jei akcijos perleistos per reorganizavimą.
Taip pat galioja lengvata dėl nuostolių perkėlimo.
Teigiama, kad pokyčiai įmonėms padės sukurti naujas darbo vietas, mokesčiais papildyti valstybės biudžetą bei plėsti savo veiklą tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.
