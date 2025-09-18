J. Zailskienė: antros pakopos pensijų fondai turi laiko įtikinti savo klientus nepasitraukti

„Kadangi pasitraukimo terminas yra dveji metai, šiuo atveju, ir fondai turi labai gražaus laiko pagaliau pasikalbėti su savo klientais ir įtikinti, kodėl jiems nereikia pasitraukti – nes nėra tikslo, kad tie fondai žlugtų“, – susitikime su Liberalų sąjūdžio frakcija ketvirtadienį teigė J. Zailskienė.
„Mes sakome, kad reikia pasitikėti žmonėmis ir jų sprendimas. Ką jie darys, ar trauksis, ar liks, manau, priklausys ir nuo fondų darbo ir veiklos“, – pridūrė ji.
Seimas pritarė nuo 2026-ųjų leisti gyventojams dvejus metus laisviau išsiimti pensijų fonduose sukauptas lėšas – savo lėšomis sumokėtas įmokas ir visą investicinį prieaugį, taip pat sudaryti galimybes paprasčiau atsiimti dalį sukauptų lėšų.
Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininko Gedimino Šimkaus teigimu, prognozuojama, kad tai turės įtakos didesniam vartojimui ir momentiniam šalies ekonomikos augimui iki 2027-ųjų. Anot jo, manoma, jog vien per 2026 m. pirmąjį pusmetį iš pensijų fondų pasitrauks 20 proc. dalyvių, kurie atsiims apie 1,13 mlrd. eurų.
Vis tik J. Zailskienės manymu, lėšas atsiimsiančiųjų skaičius gali būti du kartus didesnis.
„Aš galvoju, kad galėtų būti apie 40 proc.“ – teigė ji.
Balandį paskirtoji premjerė I. Ruginienė prognozavo, jog priėmus naują tvarką iš sistemos daugiausiai pasitrauktų 20 proc. kaupiančiųjų.
ELTA primena, kad birželį Seimas priėmė antrosios pensijų pakopos pertvarką, kuri įsigalios kitąmet. Tai reiškia, kad gyventojai iš pensijų fondų galės laisvai trauktis dvejus metus, o nusprendę likti kaupime – toliau pasirinkti standartinę 3 proc. mėnesio įmoką nuo atlyginimo, ją didinti ar stabdyti įmokas vieneriems metams, šį laikotarpį ir pratęsiant.
Atskaičius 3 proc., lėšas bus galima išsiimti dviem būdais: vieną kartą iki 25 proc. sukauptų lėšų (ne daugiau nei žmogaus įmokėta suma) arba visas lėšas, kai sukaupta iki pusės privalomo anuiteto sumos arba iki pensijos liko mažiau nei 5 metai.
Numatytos trys sąlygos – liga, dalyvumo netekimas ir paliatyvi pagalba – kai žmogus galės be apmokestinimo iki pensijos išsiimti visas lėšas.
Pasak Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos (LIPFA), šių metų birželį antrosios pakopos pensijų fondų valdomas turtas siekė 9,2 mlrd. eurų ir nuo 2024 m. to pačio laikotarpio išaugo 12,5 proc.