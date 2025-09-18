Kovojęs su biurokratija A. Paukštys Liepkalnyje atidarė keturias gamyklas

„Viskas stojo į savo vietas. Turbūt geriausias įrodymas, kad gerbiamas Arvydas padėkojo ekonomikos ir inovacijų ministrui Lukui Savickui už tai, kad jis deda asmenines pastangas tam, kad procesas, žemės paskirties keitimas ir kitos biurokratinės vingrybės judėtų greičiau“, – ketvirtadienį technologijų parko atidaryme teigė prezidentas.
„Kaip ir padėkojo energetikos ministrui Žygimantui Vaičiūnui už tai, kad elektros įvado ir kiti elektros instaliacijos darbai taip pat aplenkia planą. Reiškia, išvadas padarėme tinkamas“, – tęsė jis.
Prezidento teigimu, aukštųjų technologijų įmonių grupės įkūrėjas Arvydas Paukštys įveikė projekto vystymą stabdžiusias biurokratinių procesų kliūtis.
„Šiandien būtina sakyti, kad ponas A. Paukštys turėjo drąsos ne vienam ir ne dviems žingsniams, o tikram šuoliui virš sustabarėjusių biurokratinių procesų“, – sakė G. Nausėda.
„Tikiu, kad nemalonūs nesusipratimai jau praeityje. Elektros įvado darbai vykdomi net šiek tiek greičiau nei numatyta grafike. Kviečiu ir Ekonomikos ir inovacijų ministeriją ir toliau atidžiai stebėti projektą ir prireikus greitai reaguoti“, – pridūrė šalies vadovas.
Ketvirtadienį atidarytos pirmuoju aukštųjų technologijų parko projekto etapu pastatytos spausdintinio montažo plokščių, plastiko ir mechanikos komponentų, elektronikos surinkimo ir elektronikos komponentų gamyklos. Bendra investicijų į jas suma – daugiau nei 320 mln. eurų.
Tolimesniuose technologijų parko plėtros etapuose, kaip skelbia įmonė, čia numatytas mokslinių tyrimų ir plėtros centras, puslaidininkinių lustų projektavimo, pakavimo, surinkimo ir testavimo gamykla, galios modulių surinkimo gamykla, elektronikos komponentų gamyklos, dirbtinio intelekto duomenų centras, taip pat – infrastruktūros projektai, pvz., prekybos centras, automobilių stovėjimo aikštelės.
ELTA primena, kad apie spausdintinio montažo plokščių, elektronikos surinkimo gamyklos darbų pradžią pranešta dar 2023 m. Plastiko ir mechanikos komponentų gamykla pradėta statyti 2024-aisiais.
„Teltonika“ grupės įmonės „AGP Investments“ vadovas A. Paukštys šių ir praėjusių metų sandūroje skelbė, jog planuoja stabdyti 3,5 mlrd. eurų vertės „Teltonika High-Tech Hill“ Taivano puslaidininkių gamyklų parko statybas Liepkalnyje.
Anot jo, projektą stabdė biurokratinės kliūtys – Lietuvoje trūksta didžiuliam projektui būtinų elektros pajėgumų, užsitęsė žemės sklypų paskirties keitimas, kilo kitų iššūkių bendraujant su ministerijomis bei joms atsakingomis institucijomis.
Kilus diskusijoms ir sureagavus valstybės institucijoms, A. Paukštys pranešė, kad bent dalies „Teltonika“ puslaidininkių gamyklų statybos galėtų būti užbaigtos iki 2032 m.