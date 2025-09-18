Lenkijos „PKO Bank Polski“ atidarys atstovybę Lietuvoje

„PKO BP“ žengia į Lietuvą. Labai gera žinia. Vienas didžiausių Lenkijos bankų čia – tai daugiau konkurencijos, naujos galimybės, daugiau pasitikėjimo mūsų ekonomika. Lietuva stiprėja kaip regiono finansų ir inovacijų centras“, – feisbuke ketvirtadienį paskelbtame įraše teigia L. Savickas.
Anot jo, į šalį pritraukti Lenkijos banką daug pastangų dėjo 19-oji Vyriausybė, taip pat prezidentas ir Lietuvos bankas (LB).
„Su banko atstovais Lenkijoje teko susitikti ir man – žinojome, kad apie plėtrą buvo aktyviai svarstoma, tik nebuvo pasirinktos šalys“, – teigė laikinasis ministras.
Kaip skelbta, Lietuvoje yra lankiusis ir Lenkijos komercinio banko „Pekao“ delegacija, skelbta ir apie „Bank of Taiwan“ ketinimą Lietuvoje atidaryti filialą.
Pernai gruodį atstovybę Lietuvoje atidarė Vokietijos bankas „Commerzbank“, jis koncentruojasi į verslo klientų finansavimą, o ne tiesiogines banko paslaugas gyventojams.
Šiuo metu Lietuvos bankų sektoriuje veikia 18 dalyvių, didžiąją dalį rinkos užima „Swedbank“, SEB ir „Luminor“.
bankasLenkijaLukas Savickas
Rodyti daugiau žymių