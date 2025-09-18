Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
VerslasRinkos pulsas

Lenkijos „PKO Bank Polski“ atidarys atstovybę Lietuvoje

2025 m. rugsėjo 18 d. 18:58
Didžiausias Lenkijos bankas „PKO Bank Polski“ ketina atidaryti atstovybę Lietuvoje, pranešė laikinasis ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas.
Daugiau nuotraukų (1)
„PKO BP“ žengia į Lietuvą. Labai gera žinia. Vienas didžiausių Lenkijos bankų čia – tai daugiau konkurencijos, naujos galimybės, daugiau pasitikėjimo mūsų ekonomika. Lietuva stiprėja kaip regiono finansų ir inovacijų centras“, – feisbuke ketvirtadienį paskelbtame įraše teigia L. Savickas.
Anot jo, į šalį pritraukti Lenkijos banką daug pastangų dėjo 19-oji Vyriausybė, taip pat prezidentas ir Lietuvos bankas (LB).
„Su banko atstovais Lenkijoje teko susitikti ir man – žinojome, kad apie plėtrą buvo aktyviai svarstoma, tik nebuvo pasirinktos šalys“, – teigė laikinasis ministras.
Kaip skelbta, Lietuvoje yra lankiusis ir Lenkijos komercinio banko „Pekao“ delegacija, skelbta ir apie „Bank of Taiwan“ ketinimą Lietuvoje atidaryti filialą.
Pernai gruodį atstovybę Lietuvoje atidarė Vokietijos bankas „Commerzbank“, jis koncentruojasi į verslo klientų finansavimą, o ne tiesiogines banko paslaugas gyventojams.
Šiuo metu Lietuvos bankų sektoriuje veikia 18 dalyvių, didžiąją dalį rinkos užima „Swedbank“, SEB ir „Luminor“.
bankasLenkijaLukas Savickas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.