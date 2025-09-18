R. Šadžius: Lietuva sulaukė EK klausimų dėl planų laikinai stabdyti dyzelinio kuro akcizo didinimą

„Mes esame jau gavę paklausimą iš EK dėl būsimosios Vyriausybės planų. Naujasis Ministrų kabinetas, matyt, kalbėsis su Komisija dėl to, kaip ji traktuotų laikiną augimo sustabdymą tik vienos rūšies akcizo, dyzeliniam kurui“, – Seime per Vyriausybės valandą ketvirtadienį kalbėjo R. Šadžius.
Naujosios koalicijos partneriai kalbėjo apie tai, kad Seime bus svarstoma laikinai stabdyti kuro akcizo kėlimą, o paskirtasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sakė, kad tai galima būtų taikyti tik vienai kuro rūšiai – degalams.
Akcizų politikos pokyčiai yra vienas iš Lietuvos jau įvykdytų „Naujos kartos Lietuva“ (NKL) programos įsipareigojimų, dėl kurių šaliai buvo išmokėta dalis Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano (RRF) lėšų.
Tiesa, jei EK konstatuotų, kad Lietuva priimtais sprendimais atsisakė reformų arba nustojo laikytis įsipareigojimų, išmokėtas RRF lėšas galėtų tekti grąžinti.
„(EK iškeltas – ELTA) akcizų rodiklis apima visus akcizus. (...) Jei visų akcizų didėjimas, kuris dabar užprogramuotas Akcizų įstatyme, būtų stabdomas – tai būtų problema“, – aiškino R. Šadžius.
„Jei su EK šnekantis pasirodys, kad tai (dyzelinio kuro akcizo didinimo stabdymas – ELTA) yra įvykdyto rodiklio pažeidimas, manau, tai būtų svarus argumentas Seime pasvarstyti tai, kaip suderinti to įvykdyto rodiklio laikymąsi ir ekonominę realybę, kai dyzelio vartojimas sumažėjo šiek tiek daugiau nei buvo prognozuota“, – kalbėjo laikinasis finansų ministras.
Pasak jo, Ingridos Šimonytės vadovaujama Vyriausybė tikėjosi, kad ankstesnis akcizų didinimas sumažins dyzelio pardavimus 6 proc., tačiau 12 mėnesių duomenys rodo, kad nuosmukis siekia 9,5 proc.
R. Šadžiaus manymu, jei kiltų nesutarimas su EK dėl iškeltų RRF rodiklių laikymosi, kompromisinis variantas galėtų būti ne stabdyti dyzelinio kuro akcizo augimą, o jį sulėtinti.
„Reikėtų įvertinti, ar tai pakankamas pagrindas priimti griežtesnius sprendimus, o gal vienas iš kompromisinio varianto būtų augimo išlaikymas, bet jo tempo mažinimas“, – teigė politikas.
Anksčiau paskirtoji premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad sustabdžius kuro akcizo didinimą galėtų būti sušvelninti infliaciniai procesai, o biudžeto praradimai galėtų būti kompensuoti didesniais tarifais apmokestinant tabaką ar alkoholį.
Pagal pernai Seime priimtą Valstybės gynybos fondo paketą, akcizas visam kurui nuo metų pradžios pakeltas 6 centais už litrą – įvesta vadinamoji „saugumo dedamoji“.
Šiemet įvedus CO2 dedamąją degalams, bendras akcizų augimas benzinui siekė 10,1 proc., dyzelinui – 26,7 proc., žymėtam dyzelinui žemės ūkio ir žuvininkystės reikmėms – 41,7 proc.
Lietuvos inovatyvios energetikos ir prekybos asociacija (LIEPA) skaičiavimais, nuo kitų metų padidinus dyzelino akcizą, 2025-2026 m. bendras jo didėjimas siektų 47,5 proc.