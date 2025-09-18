Pasak A. Kalniaus, tikėtina, jog Kretingos rajone pasirodė vadinamosios „airių asfaltuotojų“ sukčių grupuotės nariai.
„Airių asfaltuotojų“ grupuotės nariai tiek pavieniams asmenims, tiek ir smulkioms bei didelėms įmonėms, ūkininkams siūlo itin pigiai atlikti teritorijų ir kiemų asfaltavimo darbus“, – apgavikų spąstus viešai įvardijo Kretingos rajono meras.
Jo teigimu, ši sukčių grupuotė jau kelerius metus žinoma Europoje.
Po to, kai pasidarbavo kituose Lietuvos rajonuose, tikėtina, jau pasirodė ir Kretingos rajone.
A. Kalnius įspėja neužkibti ant nepagrįstai mažos darbų kainos siūlymų ir ragina ypač atidžiai patikrinti pas ką užsakoma paslauga.
„Airių asfaltuotojų“ gaujos nariai vilioja maža darbų kaina, tačiau paslaugas atlieka nekokybiškai arba, pasiėmę pinigus, apskritai dingsta neatlikę jokių darbų. Jų turimos technikos numeriai – nelietuviški, o ir patys jie dažnai kalba angliškai, yra kitataučiai, sąskaitas išrašo neaiškių įmonių vardu ir t. t.“, – socialiniame tinkle tikina A. Kalnius.
Kretingos rajono meras įspėja neapsigauti ir kilus didesniems įtarimams, nedelsiant kreiptis į policiją.
Šis Kretingos rajono mero A. Kalniaus viešas įspėjimas socialiniame sulaukė labai daug komentarų.
Ne vienas asmuo patikino, kad nukentėjo nuo šių „airių asfaltuotojų“ ir bet paviešino jų nuotraukas.