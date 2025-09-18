Seime kelią skinasi idėja sparčiau didinti pensijas: naudotų bent 20 proc. „Sodros“ biudžeto perviršio

Už šį projektą ketvirtadienį balsavo 92 parlamentarai, 2 susilaikė.
Projektu siūloma, kad papildomos lėšos pensijoms indeksuoti konkrečiais metais sudarytų ne mažiau negu 20 proc., tačiau ne daugiau 75 proc. planuojamo „Sodros“ biudžeto perviršio.
Kitaip sakant, būtų nustatyta žemiausia riba, kiek pinigų galima panaudoti didinti pensijoms, o dėl konkretaus dydžio numatytoje apimtyje spręstų Vyriausybė.
Projektą teikusio prezidento vyriausiojo patarėjo Vaido Augustinavičiaus teigimu, siūlymas yra kompromisinis, jis padėtų tiek mažinti senjorų skurdą, tiek auginti kritinėms situacijoms skirtą „Sodros“ rezervą.
„Turime vis dar aukštą senjorų skurdo lygį, kuris turi pradėti mažėti, o pensijų pakeitimo norma turi perkopti pusę vidutinės algos – atitinkamai politikos formuotojų pareiga, be abejo, yra tai užtikrinti“, – Seimo tribūnoje kalbėjo jis.
V. Augustinavičiaus teigimu, kitų metų biudžete būtų matoma, ar yra galimybių indeksavimui skirti daugiau nei 20 proc. „Sodros“ biudžeto perviršio.
Pasak patarėjo, nuo 2020 m. veikiantis papildomas individualios dalies indeksavimas vidutinės pensijos dydį šalyje pakėlė iki pusės vidutinio atlyginimo.
Lietuvos banko (LB) skaičiavimais, dabar ši norma – santykis tarp vidutinio atlyginimo ir gyventojų pajamų senatvėje – siekia apie 50 proc., paskirtoji premjerė yra įvardijusi tikslą, kad jis siektų apie 60 proc.
Tam, Prezidentūros teigimu, siūloma nauja „Sodros“ biudžeto perviršio paskirstymo proporcija, kuri būtų teisingesnė, išlaikytų fiskalinį tvarumą.
„Prezidento nuomone, galime ir privalome siekti abiejų tikslų – labiau padėti esamiems senjorams, tuo pačiu išlaikant „Sodros“ finansus ateities iššūkiams“, – teigė V. Augustinavičius.
Kaip teigiama projekte, „Sodros“ biudžeto rezultatai gerėja, auga lėšų, pervedamų į rezervą, suma, tačiau papildomų lėšų dalis pensijai indeksuoti atitinkamai neauga, kasmet varijuoja.
Šiemet tam skirti 37,3 mln. eurų, pernai – 46,9 mln. eurų, tuo metu 2023 m. – 120 mln. eurų, o 2022 m. – 70 mln. eurų.
Šiuo metu „Sodros“ rezervas siekia virš 3,5 mlrd. eurų, o kitąmet turėtų perkopti 4 mlrd. eurų.
„Norėčiau pabrėžti, kad įstatymo projektu nesiūloma mažinti „Sodros“ rezervo, tik jį kaupti nuosaikiau“, – sakė V. Augustinavičius.
Prezidentūros skaičiavimu, nuo 2019 iki 2025 m. imtinai senatvės pensijos augo apie 80 proc., šiemet prognozuojama vidutinė pensija sieks 721 eurą.
Seimas nusprendė projektą svarstyti spalį, kartu su 2026 m. valstybės biudžeto projektais, išvadą dėl projekto pateiks ir Vyriausybė.