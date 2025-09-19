„PKO BP“ banko plėtra Lietuvoje: konkuruos verslo segmente, tikimasi ir banko filialo

Apie banko plėtros planus ketvirtadienį pranešė Lenkijos žiniasklaida, cituodama „PKO BP“ viceprezidentą Mareką Radzikowskį, atsakingą už operacijų ir tarptautinės bankininkystės sritį.
Kaip Eltai patvirtino LB, „PKO BP“ Lietuvai yra oficialiai pranešęs apie planus šalyje veiklą pradėti neįsisteigus, ši procedūra atliekama per Lenkijos priežiūros instituciją.
Pasak centrinio banko, kitas žingsnis „PKO BP“ plečiant veiklą Lietuvoje bus atstovybės steigimas, kuriam priežiūros institucijų leidimo nereikia.
„Kol kas steigiama atstovybė Lietuvoje, tai suteiks galimybę „PKO BP“ išsamiau ištirti rinkos potencialą ir galimybes. Taip pat žinome, kad „PKO BP“ ateityje ketina steigti filialus tam tikrose Europos Sąjungos šalyse, tad tikimės, kad Lietuva jiems pasirodys pakankamai įdomi ir filialas atsiras būtent čia“, – komentare Eltai nurodė LB.
Kaip skelbia Lenkijos verslo žiniasklaida, „PKO BP“ atstovybes Lietuvoje ir Švedijoje siekia atidaryti artimiausiais mėnesiais.
Tai Eltai patvirtino ir LB, teigdamas, kad tiksli banko veiklos šalyje data šiuo metu nėra žinoma.
„PKO BP“ orientuosis į korporatyvinius klientus, tad tikimės, kad šiame segmente bankas galės reikšmingai konkuruoti su didžiaisiais šalies bankais“, – nurodė centrinis bankas.
Anot „PKO BP“ viceprezidento, per trejus metus – iki 2027-ųjų – bankas planuoja pradėti veiklą 8 naujose šalyse, iš viso atidaryti 4 naujas atstovybes ir 4 filialus.
LB teigimu, nors tikimasi, kad „PKO BP“ filialui įsteigti pasirinks Lietuvą, iki tol bankas paslaugas šalyje gali teikti ir jo neįsteigęs.
„Filialas gali teikti paslaugas be apribojimų ir jis gali būti steigiamas tik gavus tiek patį banką prižiūrinčios, tiek priimančios šalies priežiūros institucijos pritarimą“, – Eltai teigė Lietuvos centrinis bankas.
Pasak „PKO BP“ viceprezidento Mareko Radzikowskio, banko planai artimiausiais metais plėstis į užsienio valstybes yra ambicingi, įvertinus ligšiolinį banko užsienio tinklo augimo greitį.
„Atlikome analizių, kurios patvirtino šio verslo modelio pagrįstumą, nes lenkų įmonės vis drąsiau žengia į užsienį, o mes savo ruožtu norėtume paremti jas šioje veikloje. Ši verslo iniciatyva finansiškai pasiteisina“, –teigė jis.
Pasak M. Radzikowskio, tolimesni „PKO BP“ plėtros planai turėtų paaiškėti 2025-2026 m. sandūroje.
Nuo 2015 m. „PKO BP“ jau veikia Vokietijoje, nuo 2017 m. – Čekijoje, nuo 2021 m. Slovakijoje, neseniai veiklą pradėjo Rumunijoje.
Kaip skelbta, Lietuvoje yra lankiusis ir Lenkijos komercinio banko „Pekao“ delegacija – informacijos apie konkrečius terminus dėl atstovybės atidarymo Lietuvos bankas (LB) neturi.
Pernai skelbta ir apie „Bank of Taiwan“ ketinimus pradėti veiklą Lietuvoje.
Pernai gruodį atstovybę Lietuvoje atidarė Vokietijos bankas „Commerzbank“, jis koncentruojasi į verslo klientų finansavimą, o ne tiesiogines banko paslaugas gyventojams.
Šiuo metu Lietuvos bankų sektoriuje veikia 18 dalyvių, didžiąją dalį rinkos užima „Swedbank“, SEB ir „Luminor“.