„Rimi“ keičia žaidimą: tris mėnesius išlaiko vienas žemiausių pieno produktų kainų rinkoje

Bendrovės „SeeNext“ 2025 metų rugsėjo 11d. atlikto tyrimo duomenys rodo, kad rugsėjį bendras dažno vartojimo prekių krepšelis, kurį sudaro daugiau nei 20 produktų – pienas, mėsa, grūdinės kilmės produktai, bakalėjos produktai, vaisiai, daržovės, gėrimai ir kiti – „Rimi“ parduotuvėse kainavo apie 40,80 euro. Tai antras pagal pigumą kasdienių pirkinių krepšelis Lietuvoje tarp didžiųjų prekybos tinkle, kuris nuo žemiausio skyrėsi vos 0,14 euro.
„Nepriklausomi tyrėjai jau keletą pastarųjų mėnesių fiksuoja kainų pokyčius „Rimi“ parduotuvėse ir mato, jog mūsų strateginiai sprendimai prekių kainodaroje duoda apčiuopiamą naudą pirkėjams. Nuolat peržiūrime dažno vartojimo prekių kainas, atrenkame geriausius pasiūlymus tam, kad pirkėjai galėtų kasdienius produktus nusipirkti pigiau ir sutaupyti“, – sako „Rimi“ prekybos tinklo ryšių su visuomene ir korporatyvinės atsakomybės vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė.
Dalis produktų „Rimi“ – pigiausi iš visų prekybos tinklų
Rugsėjį atliktas nepriklausomas tyrimas atskleidė, kad pieno produktų krepšelis Vilniuje ir Kaune pigiausias buvo būtent „Rimi“ tinklo parduotuvėse. Vidutinė jo kaina siekė 7,78 euro –tai beveik 10 proc. pigiau nei pas konkurentus. Šioje kategorijoje „Rimi“ fiksuojama žemiausia kaina jau trečią mėnesį iš eilės.
„Pieno produktai yra viena populiariausių prekių kategorijų Lietuvoje, esanti kone kiekvieno pirkėjo kasdienių prekių krepšelyje. Todėl, atsižvelgdami į pirkėjų poreikius, nuolat siekiame užtikrinti kuo geresnį pieno produktų kainos ir kokybės santykį. Be to, ypatingą dėmesį skiriame plačiam lietuviškų pieno produktų asortimentui – nuo pieno ir kefyro iki sūrių ar jogurtų. Lietuviški gamintojai garsėja aukštais kokybės standartais, o vartotojams tai – patikimumo ženklas“, – teigia L.Lesauskaitė-Remeikė.
Nors bendroje rinkoje konkurencija išlieka didelė, „Rimi“ savo pozicijas sustiprino ir kitose kategorijose, pavyzdžiui, gėrimų. O likusių krepšelio produktų – juodojo šokolado, baltojo cukraus, saulėgrąžų aliejaus ir vištų kiaušinių – mažiausia kaina taip pat užfiksuota „Rimi“ prekybos tinkle ir siekė 5,67 euro.
Taupymui – ir pasiūlymai, ir nauji produktai „Rimi“ lentynose
„Rimi“ galima pastebėti ne tik mažesnes kasdienio vartojimo produktų kainas, bet ir platesnį privačių etikečių produktų pasirinkimą, kuris greitai bus papildytas nauju prekių ženklu. Šalia siūlomos ir jau pirkėjų pamėgtos kokybiškų ir žymiai pigesnių produktų linijos „Rimi Smart“ atsiras ir naujas prekių ženklas „Salling“.
„Jau netrukus „Rimi“ parduotuves pasieks pirmoji privataus prekių ženklo „Salling“ produktų siunta. Tai visiškai naujas privataus prekių ženklo asortimentas, kuriame suderinta aukšta kokybė ir gera kaina. Planuojame, kad jau spalio pabaigoje pirkėjai galės rinktis iš daugiau nei 120 naujų prekių, tarp kurių daugiausia bakalėjos produktai – makaronai, kava, įvairūs sausainiai bei kasdienės buities ir asmens higienos prekės“, – dalijasi L.Lesauskaitė-Remeikė.
Prekybos tinklas „Rimi“ nuolat ieško būdų savo pirkėjams pasiūlyti ypatingų nuolaidų jų pamėgtiems produktams. Pavyzdžiui, beveik kiekvieną mėnesį skelbiami HYPER nuolaidų pasiūlymai, kai „Rimi“ parduotuvėse bei elektroninėje parduotuvėje vieną dieną įvairioms prekių kategorijoms taikomos nuolaidos net iki 40 proc.
Prekybos tinklo ekspertė primena, kad pigiau įsigyti pieno bei kitų kasdienio vartojimo produktų padeda ne tik tikslus pirkinių krepšelio planavimas, bet ir „Mano Rimi“ lojalumo programa, suteikianti asmeninius pasiūlymus, papildomas nuolaidas ar kaupimą nuo išleistos sumos. Ir žinoma, kaskart nauji savaitgalio, savaitės ir mėnesio pasiūlymai suteikia dar daugiau galimybių sutaupyti planuojant kasdienius pirkinius.