Kelius ir gatves remontuojanti bendrovė sutarčių nevykdys – bankrutuoja

Praėjusią savaitę įsigaliojo Klaipėdos apygardos teismo nutartis, kuria bendrovei skelbiamas bankrotas.
„Byloje pakankama duomenų konstatuoti, kad bendrovė „Kvėdarsta“ yra nemoki, jai keltina bankroto byla“, – konstatuoja teismas rugsėjo 4-ąją priimtoje nutartyje.
Kelti nemokumo bylą paprašė įmonės direktorius Darius Navardauskas. Anot ieškinio, bendrovei pritrūko apyvartinių lėšų vertingoms sutartims vykdyti.
„Bendrovė per pastaruosius kelis metus laimėjo kelis didelius konkursus, pasiūliusi kainas, kurios galiojo pasiūlymo teikimo metu. Tačiau vykdant ilgalaikius projektus, statybinių medžiagų ir darbų kainos padidėjo, dėl ko projektų vykdymas tapo nuostolingas.
Tokių medžiagų įsigijimui bendrovei ėmė trūkti apyvartinių lėšų, nes medžiagos per laikotarpį nuo pasirašytų sutarčių iki darbų atlikimo, kas užima kelis metus, labai pabrango“, – prašymą bankrutuoti motyvuoja įmonė.
Ji taip pat nurodė, kad pritrūkus apyvartinių lėšų bankai atsisakė įmonei skolinti pinigų, nepavyko rasti investuotojų, o bandymas parduoti verslą irgi buvo nesėkmingas.
„Po derybų potencialūs pirkėjai atsisakė įsigyti verslą, nes, jų manymu, investuotina kaina į bendrovę būtų per didelė, lyginant su tikėtinai gautina nauda“, – rašoma nutartyje.
Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos duomenys rodo, kad šį bendrovė dar turi galiojančias per 2 mln. eurų vertės sutartis su Klaipėdos rajono savivaldybe dėl kapitalinio kelių remonto Mazūriškiuose ir Kliošiuose, dėl 3,2 mln. eurų kainuojančios Kunigiškių gatvės remonto Palangoje, „Kvėdarsta“ taip pat dalyvauja Sportininkų gatvės remonto darbuose, kuriems Klaipėdos savivaldybė yra numačiusi beveik 0,6 mln. eurų.
Remiantis sistema, ne vieną susitarimą su šia bendrove savivaldybės pasirašė šiais metais.
„Bendrovė nepajėgi toliau vykdyti pasirašytas sutartis, nes jos yra nuostolingos. Tai yra net jas ir įgyvendinus, ne tik kad negaus planuotų pajamų, tačiau jos nuostoliai padidės, nes gautos pajamos bus mažesnės, nei patiriami nuostoliai“, – rašoma prašyme dėl bankroto.
Šilalės rajone registruota „Kvėdarsta“ valstybei šiuo metu yra skolinga apie 280 tūkst. įvairių mokesčių, dar per 655 tūkst. – tiekėjams, o iš viso skolos viršija 1,1 mln. eurų, kai kurie kreditoriai skolas bando atgauti per teismus.
Bendrovė užpernai dar dirbo pelningai, o pernai jos veiklos nuostoliai siekė apie 740 tūkst. eurų, šiemet jie išaugo iki 1,1 mln. eurų.
„Kvėdarsta“ įkurta 1994 metais, joje šiuo metu dirba apie 60 žmonių. Kontrolinis įmonės akcijų paketas priklauso trims fiziniams asmenims.