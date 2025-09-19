Pirkėjai plūsta į atnaujintą sostinės „Norfą“

„Gyvenu tolėliau, Lazdynuose, bet specialiai buvau nuėjusi į atnaujintą Karoliniškių „Norfą“. Buvo smalsu, kaip ji atrodo po remonto. O atrodo ji įspūdingai, – patikino bičiulė, su kuria dažnai susitinkame sporto klube Vilniuje. – Prisipirkau šviežutėlių bandelių. Nors ir stengiuosi jų valgyti kuo mažiau, susigundžiau, nes jos buvo labai skanios.
Apskritai „Norfa“ yra viena mano mėgstamiausių parduotuvių. Joje ypač didelė daržovių ir vaisių pasiūla, gausu šviežios žuvies, o ir šviežia mėsa bei rūkyti jos gaminiai visada būna labai skanūs.“
Bičiulė – viena iš gausybės Vilniaus Karoliniškių bei Lazdynų rajonų gyventojų, kurie dažnai apsiperka prieš 26 metus „Kometos“ prekybos centre atidarytoje „Norfoje“.
Tai apskritai yra antroji „Norfos“ parduotuvė, Vilniuje atidaryta pačioje XX a. pabaigoje, nuo kurių ir prasidėjo šio prekybos tinklo plėtra.
Pakako poros mėnesių
„Norfos“ parduotuvė „Kometos“ prekybos centre remontui buvo uždaryta liepos pradžioje. Atnaujinta per rekordiškai trumpą laiką – vos per porą mėnesių – rugpjūčio 27-ąją ji buvo atverta pirkėjams.
Vietos gyventojai ir aplinkinių įstaigų darbuotojai netruko įvertinti permainų – nuo pirmųjų atnaujintos parduotuvės darbo valandų ją užplūdo pirkėjai.
Tai, kad pirkėjai laukė renovuotos „Norfos“ atidarymo, liudija ir netipiškas jų elgesys – norėdami padėkoti parduotuvės direktorei jie net sugeba ją susirasti ir įteikti dovanų.
„Nors ties „Kometa“ Karoliniškėse yra daug kitų tinklų parduotuvių, juntame, kad „Norfa“ labai patinka pirkėjams ir kad jie ypač laukė jos atidarymo po rekonstrukcijos“, – sakė 160 parduotuvių Lietuvoje turinčios bendrovės „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas ir gamybos bei logistikos įmonės „Rivona“ generalinis direktorius Dainius Dundulis.
Didelė akcijų paklausa
Karoliniškėse esančios „Norfos“ populiarumą įrodo ir parduodamų prekių kiekis.
Pasak D.Dundulio, išpardavimo metu tų prekių, kurioms taikomos nuolaidos, į renovuotąją „Norfą“ tenka pristatyti daug daugiau, o kai kurių – net penkiskart daugiau nei į kitas šio tinklo parduotuves.
Manoma, kad tam įtaką daro šiame sostinės rajone gyvenančių žmonių lojalumas „Norfai“.
Karoliniškės buvo pradėtos statyti 1971 metais. Šiuo metu šiame sostinės rajone gyvena apie 25 tūkst. vilniečių, dauguma yra senbuviai.
„Daugelis Karoliniškių gyventojų ir, suprantama, mūsų pirkėjų yra vyresnio amžiaus žmonės. Atsižvelgiame į tai ir norime atliepti jų poreikius.
Regime, kad vidutinis pirkinių krepšelis „Kometos“ prekybos centre esančioje „Norfoje“ yra gerokai mažesnis nei daugelyje kitų tinklo parduotuvių, tačiau joje apsiperkama dažniau.
Sužinome net ir tai, kad senjorai jau gavo pensiją, nes tomis dienomis jie perka gausiau, – sakė „Kometoje“ veikiančios „Norfos“ parduotuvės direktorė Jolanta Vanagienė. – Be to, didelės įtakos pardavimui turi ir akcijos, ir praktiškos valandos.
Darbo dienomis nuo parduotuvės atidarymo iki 10 val. ryto ir nuo 20 val. vakaro iki jos uždarymo galioja žaliosiose etiketėse nurodytos kainos. Tai reiškia, kad per praktiškas valandas pasinaudodami nuolaidų kortele pirkėjai tam tikrų prekių įsigyja gerokai pigiau.“
Anot J.Vanagienės, nors atnaujinta parduotuvė yra pirkėjams patrauklioje vietoje, vis dėlto vien tik gera lokalizacija nėra svarbiausias motyvas praverti būtent jos duris.
„Tuos porą mėnesių, kol mūsų parduotuvė buvo remontuojama, žmonės apsipirkdavo kitur. Atgal jie nesugrįžtų, jeigu jiems nebūtų pasiūlyta kokybiškų prekių už priimtiną kainą ir patrauklių akcijų, per kurias nuolaidos tam tikroms prekėms siekia net 50 proc.“, – pabrėžė J.Vanagienė.
Įprato apsipirkti pigiau
Visose „Norfos“ tinklo parduotuvėse kiekvieną pirmadienį yra taikomos specialios akcijos. Tądien nuo pat atidarymo iki uždarymo tortai ir plokštainiai parduodami perpus pigiau, o nuo 17 val. perpus mažesnė kaina taikoma sveriamoms rūkytoms bei šviežioms žuvims, šviežiems vaisiams ir daržovėms.
„Šios akcijos turi didelę paklausą – žmonės noriai ir gausiai perka perpus pigesnes maisto prekes. Lentynos ištuštėja, užtat antradienio rytą užpildome jas šviežiausiais produktais“, – mažmeninio tinklo vadovybės sumanymą pirmadieniais paskelbti specialias akcijas palankiai įvertino J.Vanagienė.
Pasak jos, atnaujintai parduotuvei maisto prekių užsakoma gerokai daugiau nei iki jos remonto.
„Taigi akcijos gerokai padidino bendrą prekių pardavimą, todėl jų net ir savaitgaliui dabar drąsiai užsakome gerokai daugiau, kad tik jų nepritrūktume.
Net jei jos visos neparduodamos iki savaitės pabaigos, pirmadieniais visada būna gausu pirkėjų, kurie jas išgraibsto.
Jie iš anksto į pirkinių krepšius prisikrauna žuvies, vaisių bei daržovių ir šnekučiuodamiesi tarpusavyje sulaukia, kol už visa tai po 17 val. galės sumokėti perpus pigiau.
O tortų ir plokštainių vitrinos ištuštėja gerokai anksčiau, nes 50 proc. nuolaida šiems gaminiams galioja nuo pat pirmadienio ryto“, – kalbėjo parduotuvės direktorė.
Trys pirkėjų bangos
Pasak J.Vanagienės, atnaujinant parduotuvę joje buvo įrengta net 12 savitarnos kasų.
Kadangi vyresnio amžiaus pirkėjams sklandžiai atsiskaityti už prekes pavyksta ne visada, jiems ties savitarnos kasomis talkina net dvi pardavėjos pagalbininkės. Tuomet, kai parduotuvėje būna daugiausia pirkėjų, į pagalbą joms ateina ir trečioji.
„Apsipirkti į mūsų parduotuvę ateina daug aplinkinių įstaigų bei įmonių darbuotojų. Tai pirkėjai, kurie renkasi kiek kitokio asortimento prekes nei senjorai.
Pas mus didžiausias pirkėjų srautas būna ne dukart per dieną, kaip įprasta daugelyje „Norfos“ parduotuvių, bet triskart.
Rytais gausiausiai apsiperka vyresnio amžiaus vietos gyventojai ir aplinkinių įstaigų darbuotojai.
Per pietus užplūsta netoliese dirbantys žmonės įsigyti maisto pietums, o vakarais gausiai prekes į pirkinių krepšius krauna jaunesnio amžiaus pirkėjai, kurie aprūpina šeimą maistu“, – patirtimi pasidalino 15 metų „Norfai“ vadovaujanti J.Vanagienė.
Nors netoliese veikia ir kitų didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų parduotuvės, „Kometoje“ esanti „Norfa“ išliko labai populiari.
„Patrauklumui įtaką daro didelis prekių asortimentas – didelis sveriamų gaminių pasirinkimas kulinarijos, konditerijos ir mėsos skyriuose. Štai todėl kas rytą ir per pietus sulaukiame daug biuruose dirbančių žmonių, kurie perka jau paruoštą valgyti maistą.
Konkurentai savo parduotuvėse sveriamų kulinarijos, konditerijos, mėsos gaminių skyrius arba visai panaikino, arba labai sumažino, o mes atnaujindami parduotuvę juos išplėtėme. Pirkėjams tai patrauklu“, – teigė pašnekovė.
Pasak J.Vanagienės, pirkėjai ypač vertina „Norfos“ įmonių grupei priklausančios bendrovės „Rivona“ gaminamą produkciją: pieno, mėsos, kulinarijos, konditerijos gaminius.
Centriniam sandėliui pateikdama užsakymus renovuota parduotuvė užsako didesnį kiekį privataus prekės ženklo „Piemenėlio“ ir „Piemenėlio Excellence“ gaminių – pieno, kefyro, grietinės, grietinėlės, varškės, fermentinio sūrio bei kitų.
Anot J.Vanagienės, pirkėjai įsitikino, kad aukščiausios kokybės pieno produktų „Norfoje“ galima įsigyti už ypač patrauklią kainą.
Didelę paklausą turi ir „Rivonos“ kepykloje kepama „Duončiaus“ duona, kuriai tešla iš natūralaus raugo kildinama net tris paras.
„Patirtis liudija, kad laiko maistui gaminti namuose vis mažiau skiria ir jauni, ir vyresnio amžiaus žmonės. Jie apsiperka pas mus.
Valgyti paruošti, sveriami kulinarijos skyriaus gaminiai turi ypač didelę paklausą.
Jeigu jų skonis ir kokybė nepatiktų pirkėjams, jie jų nė nepirktų. Bet net vyresnio amžiaus pirkėjai atvirauja, kad nebenori namuose prisigaminti maisto ir valgyti jį tą patį kelias dienas. Jie geriau ateina į parduotuvę ir nusiperka įvairių šviežių patiekalų.
Mes nuolat papildome kulinarijos skyriaus produktų asortimentą – nuo parduotuvės atidarymo rytą iki pat vakaro. Šie gaminiai visuomet yra švieži, nes juos gaminame pačioje parduotuvėje veikiančiame kulinarijos ceche“, – pasakojo J.Vanagienė.
Atnaujintoje parduotuvėje pradėjo veikti ir kepyklėlė. Joje kasdien kepamos bandelės ir kiti gardumynai turi didelę paklausą.
Geros darbo sąlygos
Pasak J.Vanagienės, atnaujinant parduotuvę joje dirbantiems žmonėms buvo sukurtos ypač geros sąlygos. „Neįmanoma jų palyginti su tomis, kurios buvo iki remonto, – patikino J.Vanagienė. – Iš esmės atnaujinta viskas – persirengimo kambariai, dušinės, valgomasis.
Patys darbuotojai išrinko paveikslus, kuriuos sukabinome jaukioje poilsiui skirtoje erdvėje. Joje atokvėpiui pastatyti minkštieji baldai, valomajame – didelis valgomasis stalas, virtuvėje – reikalinga įranga.“
Anot parduotuvės vadovės, dauguma – apie 80 proc. – darbuotojų šioje „Norfoje“ dirba jau 15 metų, keletas – nuo pat jos atidarymo 1999-aisiais.
„Atnaujinant visą parduotuvę – jos baldus, įrangą, grindų dangą, apšvietimo bei vėdinimo sistemas – darbuotojams buvo sukurtos ypač geros darbo sąlygos.
Kadangi pasiekiame didelę apyvartą, gauname ir solidžius atlyginimus, dėl to darbuotojai brangina savo darbo vietą“, – patikino J.Vanagienė.
Pasak jos, netgi ir tą laiką, kai du mėnesius parduotuvė buvo uždaryta remontui, nebuvo abejonių, kad daug patirties turinčių darbuotojų komanda sugrįš.
„Kiekvienas vadovas gali pavydėti tokių kolegų, kurie puikiai išmano savo darbą, žino – ką ir kaip padaryti kuo geriau, kad ir pirkėjų poreikiai būtų patenkinti, ir prekių pardavimas augtų“, – teigė sostinės „Kometos“ prekybos centre veikiančios „Norfos“ direktorė.