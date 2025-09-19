Prie degalinės – „Stop“ juosta: sako, kad veiklos nebetęs, ją žada pirkti „Viada LT“

Minėtoje degalinėje kurą pilantys rokiškėnai po savaitgalio sujudo klausti: kodėl šeštadienį ir sekmadienį kainų švieslentėje švietė tik taškelis, o ir pačios kolonėlės buvo apjuostos „Stop“ juosta? Maža to, antradienį iš pat ryto kolonėlės buvo „paslėptos“ po specialiai sumontuotais dangčiais.
Bendrovės direktorius Dalius Trumpa paaiškino, kad degalinė jau nuo praėjusios savaitės sustabdė veiklą: „Jei taip tiksliai, mes degalinę užkonservuojam. Bendrovė gavo gerą degalinių tinklo „Viada“ pasiūlymą, atlikom skaičiavimus ir nusprendėme, kad mūsų transportui pilti kurą ten finansiškai yra naudingiau, nei išlaikyti savo turimą degalinę.
Rokiškio gyventojų srautai pas mus tikrai nebuvo dideli, pagrindą vis tiek sudarė bendrovės transportas. Dabar tą jos darys degalinėje „Viada“. O palikti veikti tik dėl žmonių – finansiškai neapsimoka. Jei būtume vienintelė degalinė, gal ir išlaikytume, bet nesame vieninteliai“.
Pasak direktoriaus, maždaug mėnesio pradžioje degalų talpyklos nebebuvo pildomos: buvęs kuras buvo išparduotas ir jau keletą dienų degalinė nebedirba.
degalinėRokiškio sūrisDalius Trumpa
