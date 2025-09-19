Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
VerslasRinkos pulsas

Prie degalinės – „Stop“ juosta: sako, kad veiklos nebetęs, ją žada pirkti „Viada LT“

2025 m. rugsėjo 19 d. 15:08
Rokiškis – iš esmės nedidelis miestas, tačiau jei skaičiuotume čia gyvenančių žmonių turimas transporto priemones, pastarųjų tikriausia būtų dvigubai daugiau, nei gyventojų. O tai reiškia, kad kuro joms reikia tikrai nemažai. Iki šiol gyventojus aptarnavo 4, o skaičiuojant esančią kelyje Rokiškis-Obeliai, ir visos 5 degalinės, tačiau praėjusios savaitės pabaigoje viena jų – akcinei bendrovei „Rokiškio sūris“ priklausanti degalinė, nutraukė veiklą.
Daugiau nuotraukų (5)
Minėtoje degalinėje kurą pilantys rokiškėnai po savaitgalio sujudo klausti: kodėl šeštadienį ir sekmadienį kainų švieslentėje švietė tik taškelis, o ir pačios kolonėlės buvo apjuostos „Stop“ juosta? Maža to, antradienį iš pat ryto kolonėlės buvo „paslėptos“ po specialiai sumontuotais dangčiais.
Bendrovės direktorius Dalius Trumpa paaiškino, kad degalinė jau nuo praėjusios savaitės sustabdė veiklą: „Jei taip tiksliai, mes degalinę užkonservuojam. Bendrovė gavo gerą degalinių tinklo „Viada“ pasiūlymą, atlikom skaičiavimus ir nusprendėme, kad mūsų transportui pilti kurą ten finansiškai yra naudingiau, nei išlaikyti savo turimą degalinę.
Rokiškio gyventojų srautai pas mus tikrai nebuvo dideli, pagrindą vis tiek sudarė bendrovės transportas. Dabar tą jos darys degalinėje „Viada“. O palikti veikti tik dėl žmonių – finansiškai neapsimoka. Jei būtume vienintelė degalinė, gal ir išlaikytume, bet nesame vieninteliai“.
Pasak direktoriaus, maždaug mėnesio pradžioje degalų talpyklos nebebuvo pildomos: buvęs kuras buvo išparduotas ir jau keletą dienų degalinė nebedirba.
degalinėRokiškio sūrisDalius Trumpa
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.