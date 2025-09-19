Lrytas Premium prenumerata tik
Vilnietis to „Maximos“ parduotuvėje išvysti nesitikėjo: kruopų skyriuje – balandžio puota

2025 m. rugsėjo 19 d. 18:32
Penktadienio, rugsėjo 19 d., popietę Vilniaus „Akropolio“ „Maxima“ parduotuvėje nusprendęs apsipirkti vilnietis Mantvydas liko apstulbęs – kruopų skyriuje niekieno netrukdomas lesė balandis. 
„Į paukštį reagavo tik parduotuvėje lankęsi žmonės. Prie mano akių ėjusi moteris išsigando paukščio ir išbėgo iš skyriaus. Parduotuvės darbuotojai pasižiūrėdavo ir nueidavo“, – nuostabos neslėpė naujienų portalo Lrytas skaitytojas.
Be to, kiti lankytojai tikino, kad toks vaizdelis pasirodė itin nehigieniškas ir baiminosi dėl galimos maisto produktų taršos. 
Portalui Lrytas pasidomėjus, kas įvyko, „Maxima“ atstovas ryšiams su žiniasklaida Titas Atraškevičius paaiškino:
„Atvejų, kai į parduotuvės patalpas iš lauko įskrenda balandžiai yra atsitiktiniai, bet kartas nuo karto pasitaiko. Į pagalbą išvaryti balandį pasitelkiame ne tik darbuotojus, bet ir specializuotas įmones. Balandis patekti į parduotuvę galėjo iš prekių pristatymo rampos, kuri yra atvira. Maisto produktų saugai nedarome jokių išlygų, todėl pastebėjus galimus taršos pėdsakus, nedelsiant išimame maisto produktus iš prekybos ir utilizuojame. Šiuo metu parduotuvėje balandžio jau nebėra, o atsakinga įmonė pasirūpins parduotuvės patalpų dezinfekcija.“
