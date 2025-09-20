Lrytas Premium prenumerata tik
Keleivė sugalvojo gudrybę, kaip lėktuve nemokėti už papildomą rankinį bagažą: daugiau to nebekartos

2025 m. rugsėjo 20 d. 18:30
Lrytas.lt
„Oro linijos matuoja ir sveria jūsų bagažą, o ne kūną“, – taip sako viena merginų, sugalvojusi įgyvendinti sumanymą, kaip nemokant už papildomą bagažą lėktuve persiskraidinti kuo daugiau rūbų. Apie tokį eksperimentą buvo pasakojama Metro.co.uk. 
„Aš skridau namo iš Lisabonos su „WizzAir“ avialinijomis ir jie nemokamai leidžia keliauti tik su mažu rankiniu bagažu“, – sakė ji. 
Dėl to merginai kilo mintis pabandyti „apeiti sistemą“ kaip įmanoma daugiau rūbų užsidedant ant savęs. 
„Vienoje parduotuvių ieškojau rūbo, į kurį būtų galima susikišti kuo daugiau kitų drabužių. Tikėjausi rasti džemperį su giliomis kišenėmis, kurį galėčiau paslėpti po paltu, bet vietoje to pamačiau itin didelę liemenėlę, kuri kainavo vos 5 Eur. Taip sugalvojau, kad tai man sutaupys papildomos vietos rankiniame bagaže“, – pasakojo ji ir sakė, kad jos palto kišenės tuo metu jau buvo pilnos užkandžių ir kitų daiktų. 
„Tai kodėl nepasinaudojus krūtine?“, – klausė ji ir tikino, kad visą laiką skrydyje ji taip atrodydama būti neplanavo. 
„Planas buvo praeiti pro bagažo svėrimą ir visus matuoklius“, – patikslino keleivė.
Kaip dalijosi, į liemenėlę jai tilpo bikinis, sportinė apranga ir dar žvejybos liemenė. Tiesa, kaip juokėsi, toks sprendimas atnešė ir neigiamų padarinių – buvę itin karšta. 
Visgi, kaip tikino, įlaipinimas į lėktuvą ir visos patikros buvo praeitos sėkmingai. 
„Aš išvengiau mokesčio už papildomą bagažą ir be jokių klausimų praėjau pro kontrolę, tačiau tokio eksperimento trūkumai buvo akivaizdūs. Negali susidėti tiek, kad neatrodytum keistai, yra karšta“, – apibendrino ji.
