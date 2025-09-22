„Amber Grid“ bendradarbiaus su „Grexel Systems Oy“

Skelbiama, kad naujasis registras pradeda veikti rugsėjo 22 dieną.
„Prisijungimas prie bendros Europos kilmės garantijų sistemos yra svarbus žingsnis, atveriant galimybes Lietuvai eksportuoti žaliąsias dujas į kitas ES šalis, o Lietuvos rinkos dalyviams – dalyvauti bendroje Europos tvarios energijos rinkoje“, – pranešime teigė „Amber Grid“ vadovas Nemunas Biknius.
Pasak bendrovės, pagrindinis naujojo registro tikslas – užtikrinti skaidrų ir patikimą kilmės garantijų, patvirtinančių dujų iš atsinaujinančių energijos išteklių kilmę, išdavimą, perdavimą ir panaudojimą.
Nauja sistema reikalinga augant biometano sektoriui Lietuvoje. 2025 m. pirmąjį pusmetį buvo išduota daugiau nei 90 GWh kilmės garantijų biometanui, patiektam į nacionalinį dujų tinklą, o per 2024 m. – beveik 130 GWh.
Iki 2025m. pabaigos planuojama, jog veiks šešios biometano jėgainės prijungtos prie Lietuvos dujų perdavimo ir skirstymo sistemos, o iki 2030 m. planuojama prijungti dar apie dešimt.
„Grexel Systems Oy“ yra kilmės garantijų registro paslaugų teikėja, turinti ilgametę patirtį diegiant kilmės garantijų registrus ir integruojant juos su veikiančiomis Europos platformomis, kurios sudaro galimybes keistis kilmės garantijomis tarp ES šalių narių.
Registro sistema sukurta siekiant užtikrinti dujų, pagamintų iš atsinaujinančių energijos išteklių, atsekamumo ir apsikeitimo tarp valstybių narių poreikius.