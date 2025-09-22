Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
VerslasRinkos pulsas

„Yukon Group“ baigė įmonės Rusijoje likvidavimo procesą

2025 m. rugsėjo 22 d. 09:10
​„Yukon Group“ baigė savo dukterinės įmonės juridinės likvidacijos procesą Rusijoje. Tai žymi galutinį įmonių grupės pasitraukimą iš Rusijos rinkos, skelbia bendrovė pranešime žiniasklaidai.
Nuo 2022 m. Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios, „Yukon Group“ sustabdė Rusijoje veikusios bendrovės („Mezon-A“) veiklą ir priėmė sprendimą pastarąją likviduoti. Dabar šis prieš trejus metus prasidėjęs pasitraukimo procesas užbaigtas ir teisiniu požiūriu.
Teisinių procedūrų užbaigimas ir pasitraukimas iš Rusijos, „Yukon Group“ turi ne tik strateginę reikšmę – jis taip pat atspindi įmonės vertybes, nuoseklią paramą Ukrainai ir prioriteto teikimą Europos bei Šiaurės Amerikos regionų rinkoms.
