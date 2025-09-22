Auga e. prekybos centro „Pigu.lt“ klientų pasitenkinimas

„Šuolį lėmė kryptingi ir nuoseklūs pokyčiai, kuriuos įgyvendiname visoje savo veiklos grandinėje – nuo detalesnės duomenų analizės iki prekių kokybės valdymo“, – sako „Pigu.lt“ rinkodaros direktorius Vytautas Romeika.
Anot jo, pirkėjai įvertino kompanijos pastangas spręsti užsakymų vėlavimo klausimus. „Netrūko iššūkių, susijusių su Marketplace dirbančių pardavėjų pristatomų užsakymų terminais. Juos sprendėme įvesdami griežtesnes taisykles ir didindami pardavėjų bei tiekėjų atsakomybę už terminų nesilaikymą“, – akcentuoja V.Romeika.
„Pigu.lt“ ypatingą dėmesį skyrė procesui, kai prekės užsakomos iš Kinijos pardavėjų. Kompanija patobulino procesą ir įtvirtino aiškią atsakomybę tiek už vėlavimus, tiek už kitų reikalavimų nepaisymą.
„Peržiūrėjome ir savo vidinius procesus – nuo užsakymo pateikimo ir paruošimo iki perdavimo kurjeriams. Įdiegti pakeitimai leido patikimiau tesėti klientams duotus pristatymo pažadus ir sumažinti trikdžių skaičių“, – teigia V.Romeika.
Kitas svarbus žingsnis, kurį įvertino e. prekybos centro lankytojai – orientacija į produktų kokybę. „Įsiklausę į klientų poreikius išgirdome, kad dalį nepasitenkinimo lėmė prekių kokybė. Daugiau kaip 80 procentų sumažinome Kinijos pardavėjų asortimentą, palikdami tik tuos, kurie turi gerus atsiliepimus ir aukštus įvertinimus. Nuosekliai stebime kiekvieno pardavėjo – ne tik iš Kinijos – kokybinius rodiklius“, – pabrėžia V.Romeika.
Tarp ypač svarbių kokybės aspektų – tikslūs ir aiškūs Marketplace siūlomų prekių aprašymai. „Puikiai suprantame prekių aprašymų svarbą pirkėjų sprendimams, todėl dedame visas pastangas, kad produktai turėtų kuo aiškesnius, tikslesnius ir realybę atitinkančius aprašymus, tam pasitelkėme ir dirbtinį intelektą“, – sako V.Romeika.
Jo teigimu, kompanija tęsia darbą kryptingai gerindama tiek prekių, tiek paslaugų kokybę, aktyviai ieškodama ir atrinkdama patikimus partnerius. „Nuolat analizuojame klientų grįžtamąjį ryšį, o didžiausiems iššūkiams buriame specialias darbų grupes, kurios užtikrina, kad pirkėjai mūsų e. prekybos centre gautų geresnę patirtį“, – apibendrina „Pigu.lt“ rinkodaros direktorius.
