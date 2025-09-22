Keliautojus Vilniaus oro uostas šiandien pasitiko neįprastai – papuošė ypatingas autografas

Simbolinio autografo atidengimas – dar vienas žingsnis, kuris įprasmina išskirtinio menininko vardą Vilniaus oro uoste ir garsina jį milijonams keliautojų.
Pasak idėjos autorių, autografas savo grakščia linija tarsi veda kiekvieną į Lietuvą atvykstantį ar išvykstantį žmogų. Tuo metu oro uosto erdvėse M. K. Čiurlionio linija išsišakoja į platų kūrybos medį – milijonai keliautojų genijaus kūrybą čia patiria regėdami, klausydami ir apmąstydami integruotus meno sprendimus, kurie pristato vieną ryškiausių Lietuvos kūrėjų.
„Vilniaus oro uoste jau nuo metų pradžios įgyvendinome visą eilę M.K.Čiurlionio vardui įprasminti skirtų integracijų – nuo iškabų, įvairių ženklų, paveikslų reprodukcijų, muzikos garsų iki koncerto filmavimo, kuris vėliau buvo transliuojamas nacionalinės televizijos eteryje.
Šis menininko autografas yra tarsi karūna visoms priemonėms, kurias jau įgyvendinome. Jaučiame, kad simbolinio vardo suteikimas Vilniaus oro uostui buvo ir yra sėkmingai integruotas bei plačiai matomas milijonų keleivių, kurie renkasi savo kelionėms sostinės oro uostą“, – teigia LTOU vadovas Simonas Bartkus.
Primenama, kad Vilniaus oro uoste galima klausytis M. K. Čiurlionio muzikos kūrinių, grožėtis paveikslų reprodukcijomis, pasinerti į menines instaliacijas.
Menotyrininkai dažnai pastebi, kad dangaus skliautas M. K. Čiurlioniui buvo ypač svarbus. Todėl viena iš instaliacijų Vilniaus oro uoste nusidriekia debesų ir dangaus vaizdais. Taip papuoštos keleivių terminalo centrinės atvykimo durys, išvykimo terminalo prieangis, bibliotekos poilsio zona, laipinimo vartų prieigos ir kitos erdvės.
Kupini šviesos, simbolių ir net fantastinių būtybių menininko darbai pristatomi ir naujojo išvykimo terminalo didžiuliuose skaitmeninės meno galerijos ekranuose. Pasirinkti eksponuoti kūriniai tarsi metafora atitinka keleivių patirtis – fizišką ir vidinį skrydį. Menininko kūryboje dangaus motyvai tradiciškai reiškia vaizduotės laisvę, svajonių galią ir begalines žmogaus galimybes.