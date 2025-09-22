Lrytas Premium prenumerata tik
VerslasRinkos pulsas

Prieš R. Erdogano susitikimą su D. Trumpu – netikėta Turkijos reakcija

2025 m. rugsėjo 22 d. 12:29
Rasa Strimaitytė
Likus kelioms dienoms iki susitikimo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas atšaukė 2018 m. įvestus papildomus muitus kai kuriems importuojamiems JAV produktams. Tai nurodoma oficialiame Turkijos teisės aktų leidinyje.
Ankara baudžiamuosius muitus, be kita ko, automobiliams, alkoholiui, kosmetikai ir tabakui įvedė per pirmąją D. Trumpo kadenciją. Tai tada buvo atsakas į JAV muitus, pradėtus taikyti konflikte dėl Turkijoje sulaikyto amerikiečių pastoriaus.
D.Trumpo ir R. T. Erdogano susitikime ketvirtadienį bus kalbama apie „Boeing“ lėktuvų pirkimą bei apie JAV naikintuvus. Ankara siekia įsigyti 40 naujų orlaivių F-16. Be to, R. T.Erdoganas tikisi savo šalies sugrįžimo į F-35 programą, iš kurios JAV pašalino Turkiją, kai ši įsigijo rusų oro gynybos sistemą S-400.
