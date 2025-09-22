Prieš R. Erdogano susitikimą su D. Trumpu – netikėta Turkijos reakcija

Ankara baudžiamuosius muitus, be kita ko, automobiliams, alkoholiui, kosmetikai ir tabakui įvedė per pirmąją D. Trumpo kadenciją. Tai tada buvo atsakas į JAV muitus, pradėtus taikyti konflikte dėl Turkijoje sulaikyto amerikiečių pastoriaus.
D.Trumpo ir R. T. Erdogano susitikime ketvirtadienį bus kalbama apie „Boeing“ lėktuvų pirkimą bei apie JAV naikintuvus. Ankara siekia įsigyti 40 naujų orlaivių F-16. Be to, R. T.Erdoganas tikisi savo šalies sugrįžimo į F-35 programą, iš kurios JAV pašalino Turkiją, kai ši įsigijo rusų oro gynybos sistemą S-400.
JAVTurkijaDonaldas Trumpas (Donald Trump)
