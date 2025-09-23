Vis daugiau „Maximos“ pirkėjų renkasi „Well Done“ prekes: kokybė už visada gerą kainą

„Vos per porą metų mūsų privatus prekių ženklas „Well Done“ ne tik nukonkuravo didžiausius rinkos žaidėjus ir tapo vienu populiariausių prekių ženklų „Maximos“ tinkle Lietuvoje, bet ir vienu didžiausių bei labiausiai atpažįstamų kaimyninėse Baltijos valstybėse. Pirkėjai pastebėjo, atrado bei įvertino mūsų sukurtą prekių ženklą ir reikšmingai pakeitė savo pirkimo įpročius būtent tose maisto kategorijose, kuriose atsirado „Well Done“ produktų“, – teigia Marius Tilmantas, „Maximos“ Pirkimų departamento vadovas.
Birželio mėnesį įmonės „Maxima International Sourcing“ užsakymu žiniasklaidos planavimo agentūros „Media House“ atlikta reprezentatyvi apklausa parodė, kad „Well Done“ prekių ženklą žino 83 proc. Lietuvos gyventojų – beveik dvigubai daugiau nei prieš dvejus metus (45 proc.). „Well Done“ sparčiai populiarėja ir kaimyninėse šalyse: Latvijoje šį prekių ženklą jau žino 75 proc., Estijoje – 63 proc. gyventojų.
Didžiausias laimėjimas – sugrįžtantys pirkėjai
„Maximos“ Pirkimų departamento vadovas didžiausiu šio prekių ženklo laimėjimu laiko tai, kad bent kartą „Well Done“ produktų įsigiję „Maximos“ pirkėjai, sugrįžę į parduotuvę, juos renkasi pakartotinai.
Minėtos apklausos duomenimis, net 92 proc. „Well Done“ produktus išbandžiusių Lietuvos gyventojų ateityje ir vėl svarstytų rinktis būtent šio prekių ženklo produkciją. Tokius ketinimus taip pat išreiškė 95 proc. Latvijos respondentų ir 94 proc. Estijos apklaustųjų, bent kartą jau įsigijusių „Well Done“ gaminių.
„Tai eliminuoja atsitiktinumo ar noro išbandyti faktorių ir rodo sąmoningą „Maximos“ pirkėjų „Well Done“ pasirinkimą. Apklausos duomenys atskleidė ne tik augantį „Maximos“ pirkėjų lojalumą mūsų vystomam privačiam prekių ženklui, bet ir patvirtino, kad „Well Done“ produktus jie renkasi dėl dviejų svarbiausių suteikiamų verčių – visada geros kainos ir aukštos kokybės“, – teigia M. Tilmantas ir priduria, kad nurodydami kitas vertes apklausoje dalyvavę Lietuvos respondentai minėjo gerą skonį, platų prekių pasirinkimą ir „Well Done“ prekių ženklą sieja su „Maxima“, o ne kitais prekybos tinklais.
Maksimalus dėmesys papildomai „Well Done“ produktų kontrolei
Siekdama išlaikyti aukštai iškeltą ir pirkėjų itin vertinamą kokybės kartelę, „Maxima“ investuoja ir į papildomą „Well Done“ produktų kokybės kontrolę.
„Nepriklausoma akredituota tarptautinė laboratorija „J. S. Hamilton“ mūsų iniciatyva papildomai testuoja „Well Done“ šviežius produktus, jautriausius temperatūrai ir kitiems aplinkos pokyčiams. Tad vis daugiau „Well Done“ pieno, šviežios mėsos ir žuvies prekių yra papildomai tikrinamos ir ženklinamos „J. S. Hamilton patikrinta kokybė“ ženklu. Pasirinkę šios laboratorijos sertifikuotą produktą, „Maximos“ pirkėjai gali būti užtikrinti, kad įsigyto gaminio kokybe buvo pasirūpinta maksimaliai“, – pabrėžia M.Tilmantas.
Jis taip pat akcentuoja, kad produktų kokybės užtikrinimas yra nuolatinis, nesibaigiantis procesas, reikalaujantis didžiulio dėmesio, bekompromisio vertinimo ir maksimalių kasdienių pastangų.
Naujienos, neseniai papildžiusios „Well Done“ asortimentą
Šiuo metu „Well Done“ prekių asortimentą sudaro virš 800 skirtingų kokybiškų maisto produktų. Per didžiąsias šventes šį asortimentą papildo ir gurmaniška, išskirtinių skonių „Well Done Premium“ linija.
„Stebėdami „Maximos“ pirkėjų pasirinkimus ir girdėdami jų poreikius, nuolat ieškome galimybių plėsti „Well Done“ asortimentą. Šiuo metu „Maximos“ pirkėjai „Maximos“ parduotuvėse gali rasti platų „Well Done“ pieno gaminių, šviežios mėsos, paukštienos, daržovių ir vaisių, šaldytų produktų, įvairių kepinių bei užkandžių ir daugybėje kitų kategorijų, neišskiriant ir delikatesų, pasirinkimą, užtikrinantį kad kiekvienas pirkėjas ras tai, ko reikia ne tik kasdieniam stalui, bet ir ypatingoms progoms“, – sako „Maximos“ Pirkimų departamento vadovas.
Pastaruoju metu „Well Done“ prekių asortimentą papildė beveik 200 skirtingų produktų: įvairūs mėsos gaminiai, naujienos pieno kategorijoje, skirtingos konservuotos alyvuogės bei platesnis šaldytos produkcijos pasirinkimas.
Be to, „Maximos“ pirkėjai nuo šiol visose tinklo parduotuvėse gali įsigyti prekės ženklo „Well Done“ be antibiotikų užaugintos kiaulienos nugarinės, sprandinės, kumpio ir šoninės pjausnių, smulkinto kumpio bei mėsos guliašui. Užaugintos be antibiotikų kiaulienos produktai pirkėjams siūlomi išskirtinai tik „Maximoje“.
„Prie asortimento plėtros stipriai prisideda ir vietiniai, Lietuvos gamintojai. Pavyzdžiui, „Maximos“ parduotuvėse šviežio maisto kategorijoje mūsų šalies įmonėms dabar jau tenka 65 proc. visos produkcijos, šviežios mėsos segmente – 80 proc., o sveriamos produkcijos asortimentas yra lietuviškas visu 100 proc. Džiaugiamės šiomis partnerystėmis ir didžiuojamės, kad „Well Done“ produktus mūsų pirkėjams taip pat gamina didžioji dalis Lietuvos gamintojų“, – dėmesį atkreipia M.Tilmantas.
Ne tik kokybiškas, bet ir skaidrus prekių ženklas
Be to, pernai „Maxima“ žengė ir vieną mažmeninės prekybos rinkoje itin neįprastą žingsnį: ant „Well Done“ produktų pakuočių ėmė nurodyti ne tik prekės kilmę bei gamintojo kodą, bet ir tikslų gamintojo pavadinimą.
„Informacija, kas pagamino konkretų produktą, dažnai gali lemti pirkėjų apsisprendimą įsigyti norimą prekę. Įsiklausėme į šį pirkėjų norą ir pernai ant „Well Done“ produktų pakuočių pradėjome žymėti ne tik kilmės šalį, bet ir gamintoją. Toks žingsnis tapo mūsų skaidrumo standartu visiems „Well Done“ produktams. Įsipareigojimą – atnaujinti iki šio sprendimo paleistas „Well Done“ produktų etiketes – tęsiame toliau, o naujos šio privataus prekių ženklo produktų etiketės jau iškart turi aiškiai įvardintą gamintoją. Tokių „Well Done“ prekių, su tiksliai įvardintu gamintoju, turime jau daugiau nei 550“, – teigia „Maximos“ Pirkimų departamento direktorius M.Tilmantas.