Gausus kakavos derlius reiškia, kad viena prekė lentynose gali atpigti

2025 m. rugsėjo 24 d. 11:09
Jūras Barauskas
Atrodo, kad šokolado kainų augimą lėmusi pasaulinė kakavos krizė ima slopti, o tai reiškia, kad galime tikėtis, jog sumažės ir jos gaminių kainos, praneša naujienų portalas „Sweden Herald“.
Geresnis derlius Pietų Amerikoje ir sumažėjusi paklausa reiškia, kad pasaulyje netrukus susidarys kakavos perteklius.
Tikimasi, kad 2025–2026 m. sezoną gamybos apimtys suvartojimą viršys maždaug 186 tūkst. tonų, o tai padės papildyti pasaulines atsargas, kurios buvo išeikvotos po kelių prastų Vakarų Afrikoje nuimtų derlių.
Banko „Rabobank“ analitiko Orano van Dorto teigimu, trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu kainos turėtų mažėti.
Be prognozių, kad kakavos derlius bus geresnis, prie kainų mažėjimo prisideda ir tai, kad vartotojai perka mažiau šokolado, ir tai, kad šokolado gamintojai keičia savo receptūras.
 
