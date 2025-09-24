Nauja kryptis iš Palangos oro uosto: pradedami tiesioginiai skydžiai į Norvegiją

„Visada labai džiugu pranešti apie skrydžių maršrutus. Palanga yra puiki skrydžių kryptis, kurią, tikime, atras vis daugiau norvegų, gerai žinome, kad Norvegijos keliautojus žavi Lietuvos miestai, architektūra ir ypatinga atmosfera Palangoje bei aplinkiniuose regionuose.
Taip pat laukiame galimybės pasitikti lietuvius, kurie keliaus atrasti Norvegijos vakarinės pakrantės“, – sakė oro bendrovės „Norwegian“ komercijos vadovas Magnusas Thome Maursundas.
Primenama, kad oro bendrovė iš Palangos oro uosto taip pat jau vykdo reguliarius skrydžius į Norvegijos sostinę Oslą.
„Tiesioginių skrydžių tarp Palangos ir Bergeno sugrįžimas – gera žinia tiek mūsų miestui, tiek visam regionui. Šis maršrutas atveria patogesnes galimybes keliautojams iš Norvegijos atrasti Palangą bei pajūrį, o mūsų gyventojams – lengviau pasiekti vieną gražiausių Skandinavijos miestų. Esame įsitikinę, kad toks susisiekimas prisidės prie turizmo, kultūrinių ryšių ir bendruomenių stiprinimo“, – teigia Palangos miesto savivaldybės meras Šarūnas Vaitkus.
Bergenas – antrasis pagal dydį Norvegijos miestas, garsėjantis savo unikaliu kraštovaizdžiu, fiordais, į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukta architektūra ir kultūrinėmis tradicijomis. Tai svarbus regiono ekonomikos ir transporto centras bei populiari kryptis tarp keliautojų iš visos Europos.
„Visas Skandinavijos regionas yra tikrai populiarus Lietuvos keliautojų tarpe. Stebime nuosekliai augančią paklausą kelionėms tarp Lietuvos ir Norvegijos. Džiaugiamės galėdami kartu su „Norwegian“ pasiūlyti galimybę patogiai pasiekti Bergeną tiesiogiai iš Palangos ir tokiu būdu dar labiau prisidėti prie susisiekimo oru plėtros. Tikime, jog tiesioginis susiekimas su dar vienu Norvegijos miestu padidins Vakarų Lietuvos regiono patrauklumą turistams iš Norvegijos“, – sako Lietuvos oro uostų (LTOU) vadovas Simonas Bartkus.
oro bendrovėsNorwegiannauja kryptis
Rodyti daugiau žymių