Tai būtina žinoti kiekvienam „Ryanair“ keleiviui: nukelta svarbaus pokyčio data

Kaip skelbiama žiniasklaidai išplatintame bendrovės pranešime, toks sprendimas patvirtintas trečiadienį, rugsėjo 24 d.
Nors anksčiau buvo planuota tvarką keisti nuo lapkričio 3 d., terminas pavėlintas siekiant užtikrinti sklandų perėjimą po rudens atostogų.
Pokyčiai reiškia, kad nuo lapkričio 12 d. keleiviai nebegalės atsispausdinti popierinių kortelių – vietoje to jie turės naudoti skaitmeninę versiją „myRyanair“ programėlėje.
Skaičiuojama, kad beveik 80 proc. iš daugiau kaip 206 mln. „Ryanair“ klientų jau naudojasi skaitmeninėmis kortelėmis.