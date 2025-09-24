Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
VerslasRinkos pulsas

Tai būtina žinoti kiekvienam „Ryanair“ keleiviui: nukelta svarbaus pokyčio data

2025 m. rugsėjo 24 d. 14:00
Oro linijų bendrovė „Ryanair“ nuo lapkričio 12 d. pereina prie skaitmeninių įlaipinimo kortelių tvarkos.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip skelbiama žiniasklaidai išplatintame bendrovės pranešime, toks sprendimas patvirtintas trečiadienį, rugsėjo 24 d.
Nors anksčiau buvo planuota tvarką keisti nuo lapkričio 3 d., terminas pavėlintas siekiant užtikrinti sklandų perėjimą po rudens atostogų.
Pokyčiai reiškia, kad nuo lapkričio 12 d. keleiviai nebegalės atsispausdinti popierinių kortelių – vietoje to jie turės naudoti skaitmeninę versiją „myRyanair“ programėlėje.
Skaičiuojama, kad beveik 80 proc. iš daugiau kaip 206 mln. „Ryanair“ klientų jau naudojasi skaitmeninėmis kortelėmis.
RyanairbilietasLėktuvas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.