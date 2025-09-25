Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
„Rheinmetall“ Latvijoje statys amunicijos gamyklą

2025 m. rugsėjo 25 d. 16:14
Rasa Strimaitytė
Vokietijos ginkluotės koncernas „Rheinmetall“ planuoja Latvijoje statyti naują amunicijos fabriką. Šalies ministrė pirmininkė Evika Silina ir „Rheinmetall“ vadovas Arminas Pappergeris ketvirtadienį Hamburge pasirašė atitinkamą ketinimų protokolą. Gamyklą turėtų valdyti bendra įmonė, kurią sudarys „Rheinmetall“ (51 proc.) ir latvių „State Defence Corporation“ (49 proc.). Planuojama gaminti 155 mm kalibro artilerijos amuniciją tiek Latvijos kariuomenei, tiek jos partneriams bei eksportui.
Gamyklos statybos turėtų prasidėti kitą pavasarį ir tada maždaug po metų būtų pradėta šaudmenų gamyba, pranešė „Rheinmetall“. Investicijos sudarys 275 mln. eurų. Gamybos pajėgumai, anot A. Pappergerio, turėtų siekti 60 000–80 000 sviedinių per metus. Planuojama sukurti 150 naujų darbo vietų. Fabrikas koncepcija ir dydžiu bus panašus į amunicijos gamyklą Lietuvoje, kurios statybos bus pradėtos po kelių savaičių.
Latvijos premjerė E. Silina ketinimų protokolą pavadino aiškiu žingsniu saugumo stiprinimo ir gynybos pramonės plėtros link.
„Partnerystė su „Rheinmetall“ leis Latvijai ne tik sustiprinti savo nacionalinę gynybą, tačiau ir prisidės prie tiekimo saugumo Europoje, sustiprins pramonės pajėgumus ir skatins ekonomikos augimą“, – kalbėjo E. Silina.
Pasak „Rheinmetall“ vadovo, jo įmonė šiuo metu paraleliai visoje Europoje stato 13 gamyklų. „Viena vertus, tai mūsų rizikos valdymo dalis. Antra vertus, mes, žinoma, norime, kad visos šalys dalyvautų“. Esą svarbu, kad būtų įvairių gamyklų. Ir būtent Rytų Europai ir Baltijos šalims labai svarbu turėti savo gynybos pajėgumų.
