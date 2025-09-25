Įspėja apie sukčių platinamas melagingas SMS žinutes: prašo susimokėti kelių mokestį

„Via Lietuva“ nesiunčia SMS žinučių su nuorodomis į mokėjimo puslapius.
Mokėjimai atliekami tik per oficialią svetainę: www.keliumokestis.lt“, – sakoma pranešime.
Aiškinta, kad gavus įtartiną žinutę geriau neatidarinėti jokių nuorodų, nemokėti ir nepateikti savo duomenų.
„Atkreipiame dėmesį, kad važiuojant apmokestintais keliais, kameros fiksuoja transporto priemonės numerį ir kai nesumokėtas kelių naudotojo mokestis, informacija automatiškai siunčiama į Administracinių nusižengimų registrą. Už važiavimą nesumokėjus mokesčio baudos išrašomos be išankstinio perspėjimo ar paraginimo pasitikrinti.
„Via Lietuva“ ragina nespausti jokių nuorodų. Ar sumokėtas kelių naudotojo mokestis galima pasitikrinti oficialioje kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo svetainėje https://www.keliumokestis.lt/ skyrelyje Tikrinti vinjetę“, – teigė atstovai.
Gavusiųjų žinutes įmonė prašo informuoti el. paštu cert@nksc.lt.